Самый большой долг в СКФО списали этой республике — вот кто в лидерах

Россия списала долги республикам СКФО на 5,9 млрд рублей — июль 2025

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Общая сумма списания — 42,7 миллиарда рублей. И это не шутка: российские власти решили облегчить долговое бремя для ряда регионов, включая республики Северного Кавказа. Правда, список получателей помощи оказался не полным, говорится в newstracker.ru.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use СКФО

Кто попал в список

В этот раз поддержку получили четыре республики СКФО:

Кабардино-Балкария — 2,2 млрд рублей

Карачаево-Черкесия — 1,6 млрд рублей

Дагестан — 1,15 млрд рублей

Северная Осетия — 932 млн рублей

Самый крупный долг списали именно Кабардино-Балкарии.

Кроме республик Кавказа, государство помогло и другим регионам: Пермский край, Забайкалье, Брянская, Самарская и Челябинская области тоже вошли в "список прощения". А также Ставропольский край, которому списали рекордные 13 миллиардов рублей.

А кто остался за бортом

Чечня и Ингушетия в перечень не попали. Почему? Официальных объяснений нет, но Ингушетия, похоже, намерена справляться с долгами самостоятельно.

"Республика сама разберется со своими долгами", — заявил ранее глава республики Махмуд Калиматов.

А ещё он не раз подчеркивал, что в ближайшем будущем Ингушетия вообще перестанет быть дотационным регионом. Основная ставка делается на развитие туризма и привлечение инвестиций.

Долги Ингушетии: справятся сами

По состоянию на апрель 2025 года, госдолг Ингушетии составлял 2,5 миллиарда рублей. Это больше, чем у Северной Осетии, Дагестана и Карачаево-Черкесии, которым долги уже списали.

Решится ли республика действительно расплатиться своими силами? Время покажет.

Уточнения

Се́веро-Кавка́зский федера́льный о́круг (СКФО) — федеральный округ Российской Федерации на юге европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа.



Регио́н (лат. regio — "страна", "область") — слово (термин, в отдельных науках), используемое для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду определённых критериев.



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