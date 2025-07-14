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К чему готовиться автомобилистам? Как двухмесячное ограничение на экспорт бензина ударит по нефтяникам

Нефтяники за ограничение экспорта бензина потребуют ослабить рубль
1:46
Экономика

Несмотря на запрет экспорта бензина для компаний, которые производят менее 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год, цены на топливо продолжают расти внутри страны.

АЗС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
АЗС

Это вызывает недовольство не только у потребителей, но и у сельхозпроизводителей, которые только что справились с весенним подорожанием, а теперь готовятся к новому осеннему росту, пишет muksun.fm.

Эксперт Дмитрий Адамидов отмечает, что вопросы запрета экспорта бензина часто приводят к скандалам. Правительство и Минэнерго обычно действуют решительно, и если решение принято, оно реализуется. Однако всегда найдутся компании, которые будут нарушать запрет.

Адамидов подчеркивает, что необходимо найти баланс между производителями и потребителями. Вопрос о запрете экспорта всегда вызывает споры. Некоторые компании могут продолжать экспортировать, что может выглядеть странно в текущей политической обстановке. Например, Лукойл поставляет топливо в Азербайджан, откуда оно может попадать на Украину.

По статистике, в июне цена на бензин на бирже снизилась, но на АЗС продолжался рост. В ХМАО, например, стоимость АИ-95 на 7 июля составила 60,92 рубля за литр, что на 0,17 рубля больше, чем неделей ранее. Дизтопливо подорожало до 76,02 рубля.

Нефтяные компании, такие как "Сургутнефтегаз" и "Лукойл", могут начать "продавливать" ослабление курса рубля, чтобы компенсировать убытки. Это может привести к новому витку роста цен на топливо.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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