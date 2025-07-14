Газовая зависимость Украины растёт, и даже вертикальный коридор не выручил

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1:36
Экономика

В июле импорт газа на Украину значительно увеличился, пишет EADaily.

Нафтогаз
Фото: https://www.naftogaz.com/news/grupa-naftogaz-zbilshue-kilkist-operatsiy-iz-zaburyuvannya-bichnyh-stovburiv-sverdlovyn by © НАК «Нафтогаз України», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Нафтогаз

Если в июне поставки составляли 19 миллионов кубометров в сутки, то в июле уже 27 миллионов. Основные потоки газа идут через Венгрию, Словакию и Польшу. А вот поддерживаемый США "Вертикальный газовый коридор" из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию остается невостребованным, несмотря на более низкий тариф — всего 160 тысяч кубометров в сутки.

Рост закупок сразу сказался на закачке в газовые хранилища. 12 июля закачка достигла 58 миллионов кубометров в сутки. Если темп сохранится, "Нафтогаз" сможет накопить 9 миллиардов кубометров газа к 1 октября. Сейчас в хранилищах чуть больше 4 миллиардов кубометров, что позволит восстановить прошлогодние запасы в 8,3 миллиарда.

Однако остаются вопросы с финансированием. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что обеспечены поставки в 2,9 миллиарда кубометров, в то время как "Нафтогаз" планирует импортировать не менее 4,5-4,6 миллиарда.

К середине июля газ на Украине подорожал до $716 за тысячу кубометров с НДС, тогда как в Европе цены находятся на уровне $443, что создает разницу более 60%.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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