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Ценовые войны: офлайн-торговцы выступили против маркетплейсов

Ценовые акции маркетплейсов под угрозой: что предлагают офлайн-ритейлеры
1:31
Экономика

Офлайн-торговля требует запретить маркетплейсам менять цены на товары без согласия продавцов и приравнять пункты выдачи заказов (ПВЗ) к офлайн-магазинам. Это обращение направлено главе комитета Госдумы по экономической политике.

Деловая женщина за столом с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина за столом с документами

Ретейлеры просят доработать проект закона о платформенной экономике, который был принят в первом чтении в июле. Они считают, что в документе не хватает запрета на односторонние акции от онлайн-площадок без согласия продавцов.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что бизнес также настаивает на введении ограничений на субсидирование ценовых акций со стороны маркетплейсов не более 5% от годового товарооборота. Они также хотят установить паритет с ФЗ "О торговле".

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что это поможет устранить риски для потребителей, поскольку масштабные скидки угнетают альтернативные каналы торговли и лишают селлеров возможности конкурировать.

Офлайн-торговцы уверены, что онлайн-площадки устанавливают монопольно низкие цены, пытаясь устранить конкурентов.

Законопроект также включает правила размещения товаров на онлайн-платформах, особенности взаимодействия операторов и исполнителей-физлиц, а также требования к логистике и ПВЗ, согласно "Ъ".

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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