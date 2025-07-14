Как не попасть в кредитную ловушку — секрет, о котором молчат банки

При росте ставок единственным реальным способом снизить кредитную нагрузку остаётся рефинансирование. Об этом Pravda.Ru заявил экономист Игорь Лавровский.
По словам эксперта, повышение ключевой ставки Центробанка неизбежно влияет на доступность и обслуживание потребительских кредитов.
Он отметил, что Центральный банк, борясь с инфляцией, повышает стоимость заимствований, но это неизбежно приводит к росту рисков невозврата.
"Когда растут ставки — понятно, что обслуживание кредитов будет сложнее. Это очевидно. Соответственно, этот риск должен учитываться Центральным банком при установлении кредитных ставок", — пояснил Лавровский.
Он подчеркнул, что борьба с инфляцией с помощью повышения ставок имеет свою цену.
"Нет ничего такого, что не имеет цены. Эта борьба с инфляцией путем увеличения ставок — у нее есть цена. Это удорожание кредитов и усложнение их обслуживания", — добавил экономист.
Отвечая на вопрос, что делать тем, кто уже не справляется с выплатами, специалист дал однозначный совет — искать возможность рефинансирования.
"Только рефинансирование. Ищите, где условия лучше, берите новый кредит, расплачивайтесь со старым кредитом. Старайтесь снизить свою общую задолженность", — сказал Лавровский.
Он также порекомендовал ускорять погашение долга за счёт дополнительных платежей.
"Если есть возможность, то платите больше, чем минимальный платеж. Тем самым списание кредита происходит быстрее. Причем намного быстрее", — подчеркнул эксперт.
В завершение экономист отметил, что банкротство должно рассматриваться только как крайняя мера.
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