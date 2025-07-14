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Как не попасть в кредитную ловушку — секрет, о котором молчат банки

Экономист Лавровский назвал способ снижения долговой нагрузки по кредитам
1:50
Экономика

При росте ставок единственным реальным способом снизить кредитную нагрузку остаётся рефинансирование. Об этом Pravda.Ru заявил экономист Игорь Лавровский.

кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

По словам эксперта, повышение ключевой ставки Центробанка неизбежно влияет на доступность и обслуживание потребительских кредитов.

Он отметил, что Центральный банк, борясь с инфляцией, повышает стоимость заимствований, но это неизбежно приводит к росту рисков невозврата.

"Когда растут ставки — понятно, что обслуживание кредитов будет сложнее. Это очевидно. Соответственно, этот риск должен учитываться Центральным банком при установлении кредитных ставок", — пояснил Лавровский.

Он подчеркнул, что борьба с инфляцией с помощью повышения ставок имеет свою цену.

"Нет ничего такого, что не имеет цены. Эта борьба с инфляцией путем увеличения ставок — у нее есть цена. Это удорожание кредитов и усложнение их обслуживания", — добавил экономист.

Отвечая на вопрос, что делать тем, кто уже не справляется с выплатами, специалист дал однозначный совет — искать возможность рефинансирования.

"Только рефинансирование. Ищите, где условия лучше, берите новый кредит, расплачивайтесь со старым кредитом. Старайтесь снизить свою общую задолженность", — сказал Лавровский.

Он также порекомендовал ускорять погашение долга за счёт дополнительных платежей.

"Если есть возможность, то платите больше, чем минимальный платеж. Тем самым списание кредита происходит быстрее. Причем намного быстрее", — подчеркнул эксперт.

В завершение экономист отметил, что банкротство должно рассматриваться только как крайняя мера.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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