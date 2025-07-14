Почему польский бренд Obuv уходит с российского рынка

Бренд Obuv прекращает работу в России: 19 магазинов готовятся к закрытию

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польский производитель обуви и аксессуаров Obuv собирается закрыть почти все свои торговые марки к осени этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Damir Bosnjak, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ обувь

Они не планируют продлевать договора аренды в торговых центрах.

Основная причина ухода с рынка — убыточность компании, а не геополитические факторы или санкции против России.

Обувь под брендом Obuv включает продукцию польской компании ССС, в том числе обувь брендов Lasocki и Jenny Fairy.

В России сейчас работает 19 магазинов Obuv, в основном в регионах. В Москве есть только один магазин в торговом центре "Саларис", а в Подмосковье были точки продаж в "Зеленопарке", "Весне" и "Красном ките" в Мытищах, согласно "Ъ".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.



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