Почему польский бренд Obuv уходит с российского рынка

Польский производитель обуви и аксессуаров Obuv собирается закрыть почти все свои торговые марки к осени этого года.
Они не планируют продлевать договора аренды в торговых центрах.
Основная причина ухода с рынка — убыточность компании, а не геополитические факторы или санкции против России.
Обувь под брендом Obuv включает продукцию польской компании ССС, в том числе обувь брендов Lasocki и Jenny Fairy.
В России сейчас работает 19 магазинов Obuv, в основном в регионах. В Москве есть только один магазин в торговом центре "Саларис", а в Подмосковье были точки продаж в "Зеленопарке", "Весне" и "Красном ките" в Мытищах, согласно "Ъ".
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.
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