Цены на картофель в Ставропольском крае удивили всех: что произошло за месяц

Где в Ставрополье самые дешёвые овощи: картофель, капуста, морковь

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний месяц цены на картофель в Ставропольском крае стабилизировались.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картошка

Ранее в мае–июне картошка стоила 150-200 рублей за килограмм, а сейчас — в среднем 89 рублей. В Ставрополе она дороже всего — 98 рублей, а в Буденновске, наоборот, можно купить дешевле, сообщает newstracker.ru.

Цены по городам:

Пятигорск — 81 рубль,

Кисловодск — 92 рубля,

Невинномысск — 90 рублей.

Средняя цена капусты — 57 рублей за килограмм. В Кисловодске самая дешевая — 52 рубля, а в Ставрополе — самая дорогая — 62 рубля. Стоимость установилась на уровне 76 рублей за килограмм. В Невинномысске и Буденновске он дешевле — 70 рублей, а в Кисловодске — дороже всего — 86 рублей.

Средняя цена моркови — 75 рублей за килограмм. В Невинномысске она самая дорогая — 79 рублей, а в Буденновске — самая дешевая — 65 рублей.

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Административный центр — город Ставрополь.





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