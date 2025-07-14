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Цены на картофель в Ставропольском крае удивили всех: что произошло за месяц

Где в Ставрополье самые дешёвые овощи: картофель, капуста, морковь
1:10
Экономика

 За последний месяц цены на картофель в Ставропольском крае стабилизировались.

Картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картошка

Ранее в мае–июне картошка стоила 150-200 рублей за килограмм, а сейчас — в среднем 89 рублей. В Ставрополе она дороже всего — 98 рублей, а в Буденновске, наоборот, можно купить дешевле, сообщает newstracker.ru.

 Цены по городам:  

  • Пятигорск — 81 рубль,
  • Кисловодск — 92 рубля,
  • Невинномысск — 90 рублей. 

Средняя цена капусты — 57 рублей за килограмм. В Кисловодске самая дешевая — 52 рубля, а в Ставрополе — самая дорогая — 62 рубля. Стоимость установилась на уровне 76 рублей за килограмм. В Невинномысске и Буденновске он дешевле — 70 рублей, а в Кисловодске — дороже всего — 86 рублей.

Средняя цена моркови — 75 рублей за килограмм. В Невинномысске она самая дорогая — 79 рублей, а в Буденновске — самая дешевая — 65 рублей.

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Административный центр — город Ставрополь.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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