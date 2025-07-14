Кредитная петля затягивается: как кризис займов влияет на экономику

Экономист Косой: рост просрочки по кредитам связан с ограничением рефинансирования

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост просроченной задолженности по кредитам в России указывает на снижение доступности рефинансирования и падение потребительского спроса. Об этом Pravda.Ru заявил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

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Ранее Центробанк России сообщил, что объём просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 триллиона рублей — это максимальный показатель за последние шесть лет. Согласно данным регулятора, к маю 2025 года объём проблемных ссуд увеличился на 400 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,7% от розничного кредитного портфеля.

По словам Косого, текущий объем просроченной задолженности по потребительским кредитам не создаёт серьёзных экономических рисков.

Он отметил, что банки заранее формируют резервы на возможные потери по ссудам, и с этой точки зрения ситуация пока контролируемая.

"Это не очень большой объём, это не создаёт реальных экономических проблем", — пояснил эксперт.

Вместе с тем Косой считает, что рост просрочек свидетельствует о серьезном изменении поведения банков и населения. Ранее заемщики активно пользовались программами рефинансирования, и это позволяло им не допускать просрочек.

"Сейчас банки резко ужесточили. И проценты у нас очень сильно выросли по потребкредитам. И банки сильно ужесточили процедуру рассмотрения выдачи кредитов", — подчеркнул он.

По его словам, это сделало рефинансирование недоступным для значительной части заёмщиков, что и привело к росту просрочки.

"Она, с моей точки зрения, не достигает критического уровня, но это очень неприятный тренд. И он, я думаю, будет нарастать", — добавил Косой.

Он также указал на снижение потребительского спроса, особенно в сегменте товаров длительного пользования.

"У нас резко просели продажи по рынку предметов длительного пользования, начиная от автомобилей и заканчивая бытовой электроникой", — заявил экономист.

При этом он отметил, что снижение покупок граждан не обязательно ведёт к убыткам производителей, так как значительная часть этих товаров импортируется.

"Сокращение объёмов импорта приводит к тому, что у нас, соответственно, резко повысился курс рубля именно в силу того, что слабый спрос на импортную продукцию", — пояснил он.