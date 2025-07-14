Россия готовит ответ на замороженные активы: Запад рискует больше, чем думает

Депутат Кирьянов назвал планы США по активам РФ угрозой инвестклимату Запада

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины является незаконным и не останется без последствий. Об этом Pravda.Ru заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страны Евросоюза рассматривают возможность использовать замороженные российские активы в размере $305 млрд, а также $5 млрд, находящихся в США. По его словам, эти средства могут быть направлены на поддержку Украины и как инструмент давления на Россию, чтобы вынудить её сесть за стол переговоров.

По мнению Кирьянова, попытки стран Запада использовать российские замороженные активы — это не новая инициатива, а продолжение прежних заявлений, которые регулярно возвращаются в повестку.

Он отметил, что такие намерения уже звучали и раньше, и их суть остается прежней — использовать российские средства для поддержки украинских вооружённых сил.

По его словам, Россия неоднократно заявляла, что подобные действия нарушают международное право.

"Любое использование российских активов незаконно, так же как незаконно и удержание процентов по активам, доходов по этим активам и использование в любом качестве", — подчеркнул Кирьянов.

Парламентарий добавил, что даже на Западе немало юристов и политиков осознают риски подобных действий.

"Такое использование не останется без последствий. И, в принципе, это может подорвать доверие к коллективному Западу как к месту для инвестиций, как к надёжному экономическому, финансовому партнёру", — отметил он.

Кирьянов также выразил мнение, что подобные решения могут быть опасны для самих инициаторов.

"Конечно, этого западные политики пытаются избежать, при этом декларируя необходимость каким-то образом повлиять на политику Российской Федерации. Но это не получится", — заявил собеседник.

Он уверен, что даже в случае принятия соответствующих решений Россия будет добиваться компенсаций.

"У нас есть перспективы в будущем истребовать не только сами активы, но и все проценты, пени, и возможные штрафы за такие волюнтаристские решения", — заключил Кирьянов.