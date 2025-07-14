Тайный маневр Трампа может обрушить мировую экономику

Политолог Леонид Крутаков заявил о рисках мирового дефолта из-за политики Трампа

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

США могут повторить стратегию прошлых десятилетий и заставить другие страны списать американский госдолг. Об этом Pravda.Ru заявил политолог и публицист Леонид Крутаков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Финансовая пирамида в Индии

Ранее газета Financial Times сообщила о кризисе в отношениях США и Японии на фоне торговой политики Дональда Трампа. Издание назвало ситуацию крупнейшей за последние 25 лет.

По словам бывшего сотрудника Белого дома Кристофера Джонстона, «для команды Трампа нет ничего святого, все — дело случая», что вызывает серьёзную обеспокоенность в японском правительстве.

По словам эксперта, нынешняя ситуация на финансовых рынках напоминает крупные кризисы прошлого века — 1971 и 1985 годов. Тогда в ходе Смитсоновского соглашения и соглашения "Плаза" США добились скрытой девальвации доллара, тем самым снизив долговую нагрузку на бюджет.

Он отметил, что аналогичные меры планирует реализовать Дональд Трамп, чтобы частично списать государственный долг США за счёт других стран.

"Трамп пытается провернуть операцию Никсона или операцию Рейгана, которые были реализованы через Смитсоновские соглашения и соглашение "Плаза", заставив остальные страны заплатить по долгам США", — пояснил Крутаков.

Он напомнил, что последствия соглашения "Плаза" были катастрофическими для Японии, где "сдулся колоссальный пузырь", и экономика страны до сих пор не восстановилась полностью.

Эксперт подчеркнул, что и сегодня возможны два сценария: "либо мягкий дефолт, либо взрывной дефолт", и в любом случае «Америка в очередной раз ограбит остальной мир».

Он пояснил, что если мировое сообщество откажется идти на условия США, последствия будут катастрофическими.

"Это мировой дефолт. Если они упрутся. И это тот страх и риск, который их удерживает от этого шага", — отметил публицист.

Он добавил, что подобный кризис может разрушить все международные кредитные договоры, так как "мировой корпоративный долг, номинированный в долларах, составляет порядка 300-400 триллионов долларов".

По его словам, такая ситуация не может не затронуть Россию, которая также встроена в долларовую экономику.

"У нас внешние контракты зафиксированы в долларах, нефтью торгуем в долларах. Все это, конечно, скажется — и колоссально — на экономике", — подчеркнул Крутаков.

Он считает, что на этом фоне России необходимо перейти от схем серого импортозамещения к полноценной индустриализации и формированию национального экономического контура.