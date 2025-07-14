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На волне безумия: биткойн установил абсолютный рекорд и не собирается останавливаться

Курс биткойна превысил 121 тысячу долларов и обновил исторический максимум
4:29
Экономика

Биткойн вновь привлёк к себе взгляды инвесторов и аналитиков — курс цифровой валюты впервые в истории преодолел отметку в 120 тысяч долларов США. Согласно данным специализированной криптоплатформы, утром 10 июля он достиг $120 000, показав прирост на 1,87%. Спустя всего несколько минут курс поднялся ещё выше, превысив $121 000 и составив $121 014,73, что соответствует росту на 2,82%.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Новый рекорд после месяца затишья

Предыдущий максимум был зафиксирован 22 мая 2025 года — тогда биткойн стоил $111 980. После этого наступил полуторамесячный период относительной стабильности: курс колебался в пределах 100-110 тысяч долларов. 9 июля тренд изменился — цена подскочила до $111 999, что уже тогда стало новым историческим рекордом. Но на этом рост не остановился: менее чем за сутки был преодолён психологический барьер в $120 000.

Что стоит за ростом

Аналитики связывают рост курса с несколькими факторами: продолжающимся интересом со стороны институциональных инвесторов, ограниченной эмиссией биткойна и общим повышением интереса к криптовалютам как к средству защиты от инфляции. Кроме того, усиливающаяся регуляторная определённость в ряде стран, включая США, способствует легализации и популяризации цифровых активов.

Биткойн остаётся флагманом крипторынка, задавая тон и другим цифровым валютам. Его динамика воспринимается рынком как основной индикатор состояния и перспектив криптоотрасли в целом.

Что представляет собой биткойн

Биткойн — это не просто виртуальные деньги. Это децентрализованная платёжная система, работающая на основе технологии блокчейн. В её основе — идея, что каждый участник может создавать новые блоки в системе, получая за это вознаграждение в виде новых монет. Процесс называется майнингом и требует значительных вычислительных мощностей.

Главная особенность биткойна — ограниченность эмиссии. Всего может быть создано не более 21 миллиона монет, большая часть из которых уже находится в обороте. Это создаёт дефицит и подталкивает цену вверх при увеличении спроса.

Концепция биткойна была предложена в 2008 году разработчиком (или группой разработчиков), известным под псевдонимом Сатоси Накамото. Первые годы проект оставался малозаметным, но начиная с середины 2010-х годов биткойн стал стремительно набирать популярность, пройдя путь от ниши для энтузиастов до полноценного актива на глобальном финансовом рынке.

Что дальше

Вопрос, который сейчас волнует инвесторов: продолжит ли биткойн рост или последует коррекция. Некоторые эксперты считают, что $120 тысяч — это лишь очередной этап на пути к новым вершинам. Другие предупреждают о возможной волатильности и призывают к осторожности.

Одна из ключевых тем — реакция регуляторов. Усиление контроля за крипторынком, внедрение налогообложения и новые правила могут повлиять на цену. Однако сторонники биткойна утверждают, что любые попытки ограничить его оборот лишь усиливают интерес к нему как к независимому и устойчивому активу.

Биткойн как глобальный феномен

Сегодня биткойн — это больше, чем просто инвестиция. Он стал символом финансовой независимости, технологического прогресса и изменения подходов к деньгам. Рост до $120 тысяч укрепил его статус главной криптовалюты мира.

С каждым новым рекордом биткойн привлекает не только спекулянтов, но и тех, кто рассматривает его как долгосрочный актив или альтернативу традиционным финансовым инструментам. Возможно, уже скоро планка в $121 тысячу тоже станет лишь очередной ступенью в истории роста криптовалютного гиганта.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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