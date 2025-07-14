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Молчаливый бонус от государства: 450 тысяч, которые погасят ипотеку вместо вас

Как многодетным семьям получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в 2025 году
5:23
Экономика

С 2019 года в России действует программа господдержки, по которой многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В 2025 году эта мера по-прежнему актуальна и может существенно помочь в снижении долговой нагрузки. Главное условие — рождение или усыновление третьего либо последующего ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Ключи
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ключи

"Программа была создана для поддержки многодетных семей и позволяет существенно уменьшить или полностью закрыть ипотечные обязательства", — напомнила адвокат, кандидат юридических наук Ольга Власова.

На что можно потратить деньги

Эти средства нельзя обналичить или направить по своему усмотрению. Их строго перечисляют на счёт банка, выдавшего ипотеку, и только для погашения жилищного кредита. При этом вы сами выбираете, погасить ими основное тело долга или проценты.

Варианты использования:

— сокращение срока ипотеки (при направлении средств на тело кредита);
— снижение ежемесячного платежа (если деньги идут на проценты).

Если сумма долга меньше выплаты, остаток "сгорает" — перенести его на другой кредит или получить наличными невозможно.

Какие объекты подходят под программу

Получить выплату можно при покупке:

— квартиры в новостройке (в том числе на этапе строительства);
— вторичного жилья (кроме аварийного);
— частного дома (готового или недостроенного);
— земельного участка под ИЖС — если уже начато строительство.

Подходят даже доли в недвижимости, а также ипотека с элементами ремонта или страхования, если это прописано в договоре.

Нельзя использовать выплату на покупку апартаментов, коммерческой недвижимости и других нежилых помещений.

Ипотека: какие кредиты подходят

Программа распространяется практически на любые жилищные кредиты:

— рыночные и льготные ипотечные программы;
— ипотека в любой валюте;
— ранее выданные кредиты, даже оформленные задолго до рождения третьего ребёнка;
— кредиты на рефинансирование.

Даже если у заёмщика были просрочки, он всё равно имеет право на выплату — но только на погашение основного долга и процентов, а не штрафов и пени.

"Допущенные просрочки не препятствуют получению субсидии, но штрафные санкции по кредиту не покрываются", — пояснила Ольга Власова.

Кто может подать заявление

На получение выплаты имеют право:

— родители, в семье которых родился третий или последующий ребёнок с 2019 по 2030 год;
— усыновители (при условии, что усыновлённый ребёнок появился в те же сроки);
— заявитель должен быть гражданином РФ, и у всех детей также должно быть российское гражданство.

Интересно, что каждый родитель может получить выплату отдельно, если у него от разных партнёров есть по трое детей. Однако однократно: воспользоваться программой дважды один и тот же человек не сможет.

Регистрация брака при этом не обязательна. Поддержка положена как полным, так и неполным семьям, а также родителям, состоящим в новых отношениях.

Как подать заявление

Есть два основных способа:

  1. Через портал Госуслуг — быстро, удобно, часть данных автоматически подтягивается в анкету
  2. Через банк, в котором оформлена ипотека — подойдут тем, у кого нет подтверждённой учётной записи на Госуслугах.

Какие документы понадобятся

  1. Паспорт заявителя;
  2. Свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей;
  3. Паспорта детей старше 14 лет;
  4. Кредитный договор;
  5. Выписка из ЕГРН или договор купли-продажи недвижимости;
  6. При необходимости — свидетельства о браке, расторжении, смене фамилии.

Как проходит проверка и зачисление средств

После подачи заявления пакет документов проверяет ДОМ. РФ — оператор программы. Процедура занимает до пяти рабочих дней. После одобрения средства направляются напрямую в банк. Никаких дополнительных действий со стороны заёмщика не требуется.

На портале ДОМ. РФ можно отследить статус заявления по номеру, который присваивается при подаче.

Распространённые вопросы

Можно ли получить выплату, если старшие дети уже взрослые и живут отдельно?
Да. Главное — общее число детей и соблюдение условий по сроку рождения третьего ребёнка.

Повлияет ли на выплату использование материнского капитала?
Нет, получение маткапитала не мешает подать заявление на 450 тысяч.

Можно ли использовать деньги для погашения другого кредита или сохранить остаток?
Нет. Деньги направляются строго на конкретный ипотечный договор, остатки не переводятся и не выплачиваются наличными.

Кто именно может быть заявителем — мать или отец?
Любой родитель. Но один и тот же человек может получить выплату только один раз. Если у семьи несколько ипотек — выплату можно использовать только для одной из них.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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