После 10 лет запрета: в ЦАР снова можно добывать алмазы — кому это выгодно

Министр торговли ЦАР подтвердил допуск российских компаний к добыче алмазов

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) вновь выходит на мировой рынок алмазов — и готова сотрудничать с Россией. После многолетнего эмбарго страна намерена использовать новые возможности для привлечения инвесторов, в том числе российских компаний.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Алмазы

Отменили эмбарго — открыли рынок

С 2013 года ЦАР находилась под запретом на экспорт алмазов: международное сообщество опасалось, что добыча ведётся в зонах вооружённого конфликта. Однако в 2016-м ограничения частично сняли — страна могла продавать алмазы из пяти "чистых" регионов.

Окончательная развязка наступила 21 ноября 2024 года: Кимберлийский процесс полностью снял все ограничения. Это стало поворотным моментом для экономики республики.

"Потому что без санкций у страны есть возможность развиваться и получить хорошие дивиденды от того, что мы можем продать свои полезные ископаемые", — отметил министр.

Россия — в приоритете

Министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза по итогам визита в Россию заявил, что страна открыта для прихода российских горнодобывающих компаний, включая те, кто специализируется на добыче алмазов.

"Да", — лаконично ответил министр на прямой вопрос, пустит ли ЦАР к себе российские компании в этот стратегически важный сектор.

Что это значит для России

Возвращение ЦАР на глобальный рынок алмазов создаёт для российских компаний благоприятные условия:

Снижение конкуренции: долгий перерыв сделал рынок менее насыщенным.

Геополитическое сближение: ЦАР заинтересована в партнёрстве с Россией.

Возможность инвестиций на начальном этапе восстановления отрасли.

К чему это приведёт

ЦАР стремится использовать снятие эмбарго как стартовую площадку для экономического роста. А сотрудничество с российскими компаниями может стать не просто выгодной сделкой, а новым этапом в развитии двусторонних отношений.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.



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