Новый тарифный кризис: США и ЕС балансируют на грани торговой войны

США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС с августа 2025 года

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 августа Соединённые Штаты намерены ввести 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза. И если соглашения достичь не удастся, ответ ЕС может быть жёстким — масштабные ответные меры уже наготове. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ближайшие недели критически важными: времени осталось катастрофически мало.

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Что задумали США

Президент США Дональд Трамп накануне опубликовал письмо, адресованное главе Еврокомиссии. В нём говорится, что Вашингтон вводит новые 30% тарифы на продукцию из ЕС, причём отдельно от действующих уже 10-процентных секторальных пошлин.

С 1 августа они вступят в силу, если до тех пор не будет достигнуто соглашение. Это может серьёзно подорвать стабильность трансатлантических цепочек поставок.

Реакция Европы: ставки высоки

В Еврокомиссии отреагировали резко. Там считают, что подобные действия США ударят по фундаменту экономического партнёрства.

"До 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры", — подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы.

Что говорит Фридрих Мерц

Канцлер Германии настроен решительно, но даёт США шанс для диалога. В интервью ARD он подтвердил, что готов поддержать масштабные пошлины против США — но не раньше августа.

"Я активно обсуждал это в выходные и с Макроном, и с Урсулой фон дер Ляйен, а в пятницу — с американским президентом. Мы хотим использовать две с половиной недели до 1 августа, чтобы найти решение", — говорит Канцлер Германии. "Если это произойдёт, то нам придётся перенести значительную часть усилий в области экономической политики на второй план, потому что это затмит всё остальное", — подчеркнул он.

Макрон — союзник по жёсткому сценарию

Президент Франции также поддерживает идею мощного ответа. Вместе с Мерцем они склонны к введению симметричных пошлин — если попытки договориться провалятся. ЕС, по их мнению, не может оставаться в роли жертвы.

Почему это критично для Германии

Экономика ФРГ во многом опирается на экспорт, и любые барьеры в торговле с США могут привести к тяжёлым последствиям: от сокращения производств до пересмотра стратегических приоритетов. Германия, как локомотив экономики ЕС, не может позволить себе потерять рынок США — слишком велик риск цепной реакции в других отраслях.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος "дом, хозяйство" + νόμος "правило, закон"; дословно — "правила ведения домашнего хозяйства") — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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