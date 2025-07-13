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Тарифы Трампа работают: как сборы изменили финансовую картину США

Финансовый успех США? Как сборы сократили дефицит бюджета
2:30
Экономика

Новые данные из Министерства финансов США указывают на то, что увеличение поступлений от таможенных пошлин в июне позволило американскому правительству достичь неожиданного профицита бюджета в 27 миллиардов долларов.

Деньги и копилка
Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги и копилка

Этот редкий позитивный сдвиг в финансовой сфере произошел на фоне устойчиво высокого федерального дефицита и свидетельствует о том, что тарифная политика, проводимая президентом Дональдом Трампом, становится значимым источником государственных доходов.

После майского дефицита в 316 миллиардов долларов, в прошлом месяце правительство зарегистрировало профицит, превышающий 27 миллиардов долларов, согласно данным, опубликованным министерством финансов 11 июля. Неожиданные доходы от тарифов способствовали сокращению дефицита с начала финансового года до 1,34 триллиона долларов, что на 1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Для сравнения, дефицит в июне 2024 года составил 71 миллиард долларов.

Ключевым фактором улучшения баланса стал значительный рост поступлений от таможенных пошлин. Согласно данным министерства финансов, только в июне сборы от пошлин достигли 27 миллиардов долларов, что привело к общей сумме доходов от пошлин с октября в 108 миллиардов долларов — это самый высокий показатель за первые девять месяцев финансового года. Июньские сборы значительно превзошли предыдущий рекорд в 22 миллиарда долларов, установленный в мае, и примерно на 93 процента превысили сумму в 56 миллиардов долларов, собранную за тот же период предыдущего года.

По состоянию на июль, таможенные пошлины дополнительно пополнили федеральную казну на 2,4 миллиарда долларов, согласно ежедневным отчетам министерства финансов.

Министр финансов Скотт Бессент прогнозирует дальнейший рост доходов от тарифов в ближайшие месяцы. Выступая на заседании кабинета министров, он заявил, что к концу 2025 календарного года Соединенные Штаты планируют получить 300 миллиардов долларов, отметив, что введенные при администрации Трампа тарифы начали действовать только во втором квартале, передает Zero Hedge.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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