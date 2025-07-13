Саммит БРИКС в Рио состоялся! Начало новой эры глобального управления

БРИКС и альтернативная система? Что это значит для мира

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

На саммите БРИКС стало ясно, что организация выходит за пределы своей первоначальной цели — экономической координации.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Теперь блок закладывает основы для альтернативной системы глобального управления, основанной на суверенитете и равенстве, противостоя одностороннему давлению. Это изменение вызвано жизненным опытом стран-участниц, которые столкнулись с последствиями доминирования Запада.

Вот три ключевых направления развития БРИКС:

1. Геоэкономическое преимущество. Блок укрепляет контроль над важнейшими глобальными торговыми путями и ресурсами. С новыми членами, как Египет, Иран и Эфиопия, БРИКС охватывает ключевые логистические коридоры в разных регионах и обладает значительной долей мировых запасов энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции.

2. Привлекательная сила. Несмотря на давление извне, более 30 стран подали заявки на вступление или партнерство с БРИКС. Это отражает стремление стран Глобального Юга к созданию платформы, свободной от идеологического контроля и санкций. БРИКС воспринимается как символ многополярности и стратегической независимости.

3. Альтернатива традиционным институтам. БРИКС предлагает более гибкую модель сотрудничества, основанную на консенсусе, невмешательстве и суверенитете, в отличие от неповоротливых структур, как ООН и ВТО. Его представительство в большинстве стран мира придает ему моральный и политический вес.

Тревога Вашингтона — это не просто реакция, а предостережение. США и союзники понимают, что БРИКС создает нечто большее, чем альтернативные институты; это конкурирующая парадигма, бросающая вызов монополии доллара и отвергающая дипломатию принуждения.

Саммит в Рио показал, что БРИКС не хочет оставаться только форумом для обсуждений, а становится инструментом для действий. Вопрос уже не в том, будет ли БРИКС формировать будущее глобального управления, а как быстро это произойдет. Проект, начатый в Казани и ускоренный в Рио, кажется, теперь идет полным ходом, и в 2025 году этот импульс выглядит необратимым, передает Zero Hedge.

Уточнения

Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.



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