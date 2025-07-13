Стартовая зарплата выпускников топ-вузов: на что рассчитывает молодёжь

Стартовая зарплата выпускников топ-30 вузов России выросла на 16%

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выпускники топ-30 вузов России ожидают среднюю стартовую зарплату в 79 611 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году (68 707 рублей).

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Больше всего на высокие зарплаты надеются студенты МГИМО, МФТИ и МИФИ — их ожидания начинаются от 90 тысяч рублей.

Исследование показало, что студенты практико-ориентированных вузов чаще участвуют в кейс-чемпионатах и карьерных мероприятиях, это заметили от 20 до 41% опрошенных. А 61% студентов активно используют карьерные сайты и профессиональные сообщества в соцсетях.

По разным направлениям подготовки выявлены разные проблемы: студенты ИТ специальностей недовольны тем, что учебные программы не соответствуют требованиям рынка, а технари жалуются на устаревшие программы и плохую подготовку к работе на производстве.

С третьего курса бакалавриата и особенно в магистратуре студенты все чаще отмечают, что практической части образования не хватает. Бакалавры жалуются на недостаток профильных дисциплин, а магистры — на слабую связь с рынком труда, сообщает ТАСС.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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