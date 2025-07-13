Миллионные сделки: кто возглавил список импортёров российского шоколада в 2025 году

Российский шоколад покоряет СНГ: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан в числе лидеров

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С января по апрель 2025 года основными покупателями российского шоколада стали страны СНГ.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Казахстан оказался на первом месте, закупив шоколада на 78,3 миллиона долларов. За ним следуют Азербайджан с 23,4 миллиона и Узбекистан с 21,4 миллиона долларов.

В пятерку лидеров также вошли Киргизия (14,7 миллиона долларов) и Грузия (8 миллионов долларов). Китай занял шестое место с импортом на 7,4 миллиона долларов. Далее идут Армения, Сербия, Молдавия и Германия.

На американском рынке закупили шоколада на 970 тысяч долларов, а Израиль — на 790 тысяч долларов. Болгария показала рекордный рост спроса — в 4,1 раза за год, а интерес к российскому шоколаду также увеличился в Саудовской Аравии (в 1,8 раза). Казахстан, Сербия и Азербайджан увеличили свои закупки в 1,3 раза. Белоруссия, хотя и не раскрывает статистику с 2022 года, раньше тоже была в числе лидеров, передает РИА Новости.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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