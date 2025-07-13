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Итальянский суд поставил условие UniCredit: остаться в России или поглотить Banco BPM?

Итальянский суд разрешил UniCredit поглотить Banco BPM при условии ухода из России
1:27
Экономика

Итальянский суд разрешил банку UniCredit начать поглощение Banco BPM, но только при условии, что UniCredit приостановит свою деятельность в России.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Суд подтвердил, что требования правительства Италии об уходе из России абсолютно законны. Представитель UniCredit заявил, что банк продолжает оценивать ситуацию и готов предпринять дальнейшие шаги.

Судебное решение подчеркивает законность требований к UniCredit продать свои активы в России в течение девяти месяцев. UniCredit подал заявку на поглощение Banco BPM еще в ноябре прошлого года, а весной итальянское правительство выдвинуло условия для сделки. Однако европейские регуляторы отметили, что правительство Италии не должно было вмешиваться, так как только Брюссель регулирует такие сделки в ЕС.

В начале года UniCredit приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и ухудшил условия по ряду продуктов. Банк работает в России с 1989 года, но в марте 2022 года его директор заявил о возможном прекращении деятельности из-за возросших рисков и требований ЕЦБ. Банк испытывает давление и критику за то, что не сворачивает полностью свою работу в России, что влечет за собой большие финансовые потери, пишет ТАСС.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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