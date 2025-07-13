Государство удваивает ваши сбережения: вот как получить до 36 тысяч рублей всего за год

Граждане России теперь могут участвовать в программе долгосрочных сбережений, получая от государства софинансирование до 36 тысяч рублей.
Это стало возможным благодаря договору с негосударственным пенсионным фондом, который будет инвестировать вложенные средства. Чтобы получить эти 36 тысяч, нужно внести от 36 до 144 тысяч рублей в течение года — в зависимости от среднего месячного дохода.
Вступить в программу может любой желающий, независимо от возраста, а договор можно оформить даже на ребенка или другого человека. Например, если вы зарабатываете 75 тысяч рублей и регулярно откладываете по 3 тысячи в месяц, то за год накапливается 36 тысяч, и государство удвоит ваш вклад.
Эксперты рекомендуют рассматривать такие программы как отличный способ накопления на пенсию, даже если доходы невысокие, пишет РГ.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
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