Безденежная сделка: что стоит за продажей ВымпелКома

Торбахов теперь не владелец Билайна? Активы арестованы

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Александр Торбахов больше не владеет контрольным пакетом акций "ВымпелКома" (бренд "Билайн") и не является бенефициаром фирмы "Коперник-Инвест 3", которая владеет сотовым оператором.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Информация об этом была подтверждена несколькими источниками, включая инвестбанкира и человека, близкого к компании.

Доля Торбахова в "Коперник-Инвест 3" была перераспределена среди других совладельцев. Представитель "ВымпелКома" отказался комментировать ситуацию, а сам Торбахов не ответил на запросы РБК.

Торбахов ранее дважды занимал пост гендиректора "ВымпелКома", а в ноябре 2022 года стал совладельцем компании через "Коперник-Инвест 3" после того, как VEON решил уйти с российского рынка. Однако в конце мая он покинул пост гендиректора "Коперник-Инвест 3" и других связанных компаний.

Кроме того, в конце мая Арбитражный суд Брянской области арестовал активы Торбахова на сумму 1,6 миллиарда рублей в рамках дела о банкротстве Унечского завода тугоплавких металлов. Несмотря на это, акции "Коперник-Инвест 3" в решении суда не упоминаются.

На момент продажи "ВымпелКома" VEON оценивал компанию в 370 миллиардов рублей, но сделка была совершена безденежно, с использованием долговых обязательств.

Уточнения

«Била́йн» (с 2021 года в брендинге стилизуется как билайн; также используется как «Beeline») — в России торговая марка компании ВымпелКом, в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане компании Veon, оказывающая телекоммуникационные услуги и услуги мобильной связи.





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