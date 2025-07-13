480 млн рублей выделили для Байконура: поддержка космической деятельности страны

480 млн рублей, чтобы поддержать Байконур: подробности выделения дотаций

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России выделило 480 миллионов рублей на дотации для бюджета Байконура, чтобы поддержать содержание инфраструктуры города, связанной с арендой космодрома. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara Космодром Байконур

В документе указано, что Минфину России в 2025 году нужно выделить эти средства в рамках мероприятий по выполнению международных обязательств в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Также Минфин обязан контролировать использование этих средств и представить отчет правительству до 1 июля 2026 года, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Дота́ция - денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки.



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