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480 млн рублей выделили для Байконура: поддержка космической деятельности страны

480 млн рублей, чтобы поддержать Байконур: подробности выделения дотаций
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Экономика

Правительство России выделило 480 миллионов рублей на дотации для бюджета Байконура, чтобы поддержать содержание инфраструктуры города, связанной с арендой космодрома. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Космодром Байконур
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara
Космодром Байконур

В документе указано, что Минфину России в 2025 году нужно выделить эти средства в рамках мероприятий по выполнению международных обязательств в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Также Минфин обязан контролировать использование этих средств и представить отчет правительству до 1 июля 2026 года, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Дота́ция - денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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