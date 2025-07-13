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Центробанк намекнул на новые шаги: что ждать от ключевой ставки по итогам июля

Прогнозы о ключевой ставке ЦБ: как снизится таинственный уровень
1:57
Экономика

На заседании 6 июня Совет директоров Банка России неожиданно для рынка снизил ключевую ставку до 20% годовых.

Банк России в Твери
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License
Банк России в Твери

Это первое снижение за три года, и предыдущее было 16 сентября 2022 года, когда ставка опустилась на 50 базисных пунктов до 7,5%.

Банк отметил, что инфляционное давление продолжает снижаться, но подчеркнул необходимость жесткой денежно-кредитной политики на длительный срок. Эксперты ожидают, что на заседании 25 июля ЦБ продолжит снижение ставки, причем, возможно, более значительными шагами. Основное внимание будет уделено сигналам от регулятора и пересмотру среднесрочного прогноза.

В последнем пресс-релизе ЦБ отмечается, что проинфляционные риски все еще преобладают, несмотря на их снижение. К ним относятся высокие инфляционные ожидания и ухудшение условий внешней торговли. При этом дезинфляционные риски связаны со снижением роста кредитования и внутреннего спроса.

По данным Росстата, индекс потребительских цен за первую неделю июля вырос на 0,79%, в то время как инфляция в годовом выражении увеличилась с 9,39% до 9,45%. Инфляционные ожидания населения снизились до 13% в июне.

В конце июня и начале июля ЦБ намекнул на возможность дальнейшего снижения ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что решение будет зависеть от уверенности в возвращении инфляции к целевому уровню 4% к 2026 году. На июльском заседании также будет уточнен прогноз по ключевой ставке на текущий и следующий год, пишет РБК.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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