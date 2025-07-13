Пирамида рухнула — но деньги исчезли: кто стоит за схемой, потрясшей всю Индию

Арестован директор PACL Гурнам Сингх по делу о финансовом мошенничестве на 49 000 крор рупий

3:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) штата Уттар-Прадеш арестовало 69-летнего директора компании Pearls Agro-Tech Corporation Limited (PACL) Гурнама Сингха,. Сингх обвиняется в организации одной из крупнейших финансовых афер в Индии, которая затронула более 50 миллионов инвесторов в десяти штатах страны. Мошенничество было связано с Понци-схемой на сумму 49 000 крор индийских рупий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Финансовая пирамида в Индии

Сингх входит в число десяти основных обвиняемых по делу. Четверо из них уже находятся под стражей, а правоохранительные органы продолжают преследование других подозреваемых.

Мошенничество с землёй в обмен на депозит

Схема, организованная PACL, заключалась в том, чтобы заманивать людей обещанием земельных участков в обмен на регулярные депозиты. Компания, хотя и не была зарегистрирована как небанковская финансовая организация (НБФО), собирала огромные суммы от инвесторов, нарушая положения Закона о Резервном банке Индии. В Уттар-Прадеше одной только PACL удалось собрать более 19 000 крор рупий.

Инвесторы, которые вложили деньги, получали облигации, но так и не получили ни обещанных земельных участков, ни прибыли. Вместо этого они столкнулись с полным отсутствием возврата своих инвестиций.

Классическая схема Понци

Генеральный директор EOW Нира Рават, назвала это мошенничество классической схемой Понци. Ранним инвесторам выплачивались средства, полученные от новых вкладчиков. Схема активно использовала сеть агентов, которые получали большие комиссионные и были настоятельно призваны привлекать друзей и родственников для дальнейшего расширения системы.

Присоединение CBI и ED к расследованию

Центральное бюро расследований (CBI) и Управление по исполнению судебных решений (ED) начали независимые расследования в связи с действиями PACL. После подачи жалоб и проведения расследования Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) было возбуждено дело в полицейском участке EOW в Канпуре (№ 1/18), по нескольким статьям Уголовного кодекса Индии (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS).

Кроме того, ED подало дополнительную жалобу в прокуратуру на PACL и связанные с ней компании, отмечая, что собранные средства в Уттар-Прадеш проходили через ряд подставных компаний, в том числе MDB Housing.

Денежный след ведет к семье основателя PACL

Одной из ключевых организаций, связанных с этим мошенничеством, является MDB Housing, которая, как предполагается, находится под контролем Харсатиндера Пал Сингха Хайера — зятя основателя PACL и главного обвиняемого Нирмала Сингха Бхангу. Хайер в настоящее время находится под стражей.

Расследование продолжает выявлять все новые звенья финансовой сети PACL, а правоохранительные органы активно занимаются возвратом активов и поисками оставшихся в бегах преступников.

Мошенничество с использованием схемы Понци, организованное PACL, привело к масштабным финансовым потерям и нанесло ущерб миллионам людей по всей Индии. Расследование, проводимое EOW, CBI и ED, продолжается, и властям предстоит вернуть активы и завершить преследование всех виновных.

Уточнения

И́ндия официальное название — Респу́блика И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает 1-е место в мире по численности населения и седьмое по территории.



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