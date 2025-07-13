Гроза для Европы: Словакия блокирует отказ от российского газа — последствия для рынка

Фицо: Словакия никогда не поддержит запрет на импорт российских энергоресурсов в ЕС

3:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявляет, что республика никогда не поддержит введение запрета на импорт российских энергоресурсов в Европейский Союз, который предложен в рамках плана REPowerEU. Однако, несмотря на свою позицию, Словакия не имеет возможности наложить вето на этот законодательный акт, так как Европейская комиссия обошла единогласие, сделав запрет частью законодательства ЕС, что требует лишь квалифицированного большинства для принятия решения.

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Словакия против прекращения газовых поставок

Фицо отметил, что если бы для принятия решения о прекращении импорта газа из России был необходим консенсус всех стран ЕС, то Европейская комиссия не смогла бы добиться поддержки такого решения. Он также подчеркнул, что в конце июня Словакия выразила желание, чтобы Европейская комиссия пересмотрела своё решение по запрету на импорт российских энергоносителей, несмотря на то, что такая стратегия может быть одобрена квалифицированным большинством в ЕС.

Ранее, в начале июня, Словакия уже заявляла, что она не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реальное решение по ситуации с поставками энергоресурсов. Фицо тогда отметил, что Словакия остаётся сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Европейский Союз, так как их прекращение может серьёзно повлиять на стоимость энергоресурсов и конкурентоспособность Европы.

Структура газового импорта в Европейский Союз

Напомним, что план REPowerEU, принятый странами ЕС весной 2022 года, предполагает полное прекращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС к 2027-2028 годам. С тех пор структура импорта российского газа в Европу немного изменилась: доля сжиженного природного газа (СПГ) возросла до 40%, в то время как доля трубопроводного газа снизилась до 60% с ранее существовавших 70%.

Европейская комиссия представила проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года в начале мая этого года.

Ответ России на отказ от закупок

В ответ на решения Запада об отказе от закупок углеводородов у России, российские официальные лица заявили, что Европа совершила стратегическую ошибку, которая приведёт к новому, более сильному зависимому положению из-за повышения цен на энергоресурсы. Кроме того, те страны, которые отказались от прямых закупок, всё равно покупают российские нефть и газ через посредников, но по более высокой цене.

Таким образом, Словакия продолжает настаивать на необходимости сохранения поставок российских энергоносителей, несмотря на давление со стороны Европейского Союза. Решения, которые будут приняты в ближайшие годы, могут существенно повлиять на экономическую стабильность региона и его энергетическую безопасность.

Уточнения

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 449 270 человек (июнь 2025), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории.



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