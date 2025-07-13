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Астраханский порт оказался золотым билетом: как один выкуп может всё перевернуть

Юристы объяснили цель оферты Nasim Bahr Kish по выкупу акций Астраханского порта
4:38
Экономика

Иранская компания Nasim Bahr Kish, уже владеющая более чем половиной Астраханского порта, сделала шаг к полной консолидации актива — она предложила остальным акционерам продать свои доли. Если предложение будет принято, иранская сторона получит полный контроль над логистическим объектом, который играет ключевую роль в торговле между Россией и Ираном.

Бердянский порт причал №8
Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бердянский порт причал №8

Предложение касается выкупа 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций ПАО "Астраханский порт" по цене 37,8 тысячи рублей за бумагу. Общая стоимость сделки может составить около 437,5 миллиона рублей.

Кто сейчас владеет портом

На конец 2024 года вторым по величине акционером порта было российское государство — через Росимущество оно контролировало 25,5% акций. Однако в декабре тот пакет был передан госкорпорации "Ростех". Среди других акционеров числятся зарубежные иранские и кипрские структуры: Volga-Vaster-West Ltd (3,33%), Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand (1,52%) и Tamalaris Consolidated Limited (1,82%), связанная с иранским судоходным оператором IRISL.

Компания Nasim Bahr Kish принадлежит в равных долях трем гражданам Ирана — Зибе Шафегату, Мохсену Асгари и Мохсену Долатабади.

Порт как часть маршрута Север — Юг

Астраханский порт — важный элемент международного транспортного коридора "Север — Юг". Это ключевая логистическая точка, через которую проходят грузы между Россией и Ираном. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, более 90% грузов, проходящих через региональный водный узел, направляются в Иран или поступают оттуда.

Только за 2024 год порт увеличил грузооборот на 21,6%, достигнув почти миллиона тонн. Основной поток составляют лесоматериалы, зерно и растительное масло. С 2023 года порт начал формировать собственный флот, что также увеличивает его значение в логистической инфраструктуре.

Советник президента РФ Игорь Левитин на ПМЭФ подчёркивал, что развитие коридора "Север — Юг" остаётся приоритетом для страны, особенно в условиях изменения глобальных торговых маршрутов.

Почему иранская компания делает оферту

С юридической точки зрения Nasim Bahr Kish уже имеет контроль над портом, обладая более 50% акций, и не обязана выкупать оставшиеся. Однако, как пояснил старший партнёр юридической фирмы Nordic Star Андрей Гусев, добровольное предложение может быть частью стратегии по консолидации управления. Это поможет устранить влияние миноритариев, снизить юридические риски прошлых сделок и подготовить почву для принудительного выкупа акций, если доля достигнет 95%.

Аналогичного мнения придерживается юрист Forward Legal Максим Игнатов. По его словам, добровольная оферта позволяет компании гибко вести переговоры с акционерами и выкупать доли на более выгодных условиях.

Эксперты не исключают, что предложение могло быть спровоцировано изменением конечных бенефициаров Nasim Bahr Kish или реструктуризацией внутри группы.

Согласно законодательству, акционеры имеют 70 дней на рассмотрение оферты.

Что было раньше

Попытки продажи госпакета предпринимались и ранее. В 2017 году Росимущество выставляло 25,5% акций Астраханского порта на торги со стартовой ценой 105,75 млн рублей, однако интереса у инвесторов тогда не возникло.

Теперь же на фоне растущей значимости коридора "Север — Юг" и увеличивающегося товарооборота интерес к стратегическим логистическим активам, таким как Астраханский порт, значительно вырос. Если сделка состоится, она может стать важным шагом к долгосрочным инвестициям в развитие порта и укреплению торговых связей между Россией и Ираном.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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