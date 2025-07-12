Санкции, ставки, сезон — доллару крутят американские горки: куда он скатится к декабрю

Экономисты не рекомендуют покупать доллары — ограничения и низкая доходность

4:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

10 июля курс доллара на внебиржевом рынке стремительно просел до 73,9 рубля. Это стало неожиданностью: с начала года валюта США уже потеряла около 20% своей стоимости — примерно 23 рубля. Однако уже на следующий день курс отыграл позиции и к обеду 11 июля поднялся до 78 рублей. Причина такого колебания — паническая реакция рынка на новости о возможных санкциях со стороны США, а затем столь же быстрая стабилизация ситуации.

"Тонкий" рынок: почему даже мелкие сделки влияют на курс

По мнению аналитиков, рынок сейчас находится в состоянии "тонкой" ликвидности. Это значит, что даже незначительные валютные операции способны заметно повлиять на курс. Дополнительное давление создаёт высокий объем обязательных продаж валютной выручки в рамках бюджетного правила. На этом фоне спрос на валюту остаётся слабым.

По информации Банка России, в мае и июне интерес к покупке валюты был в 1,75 раза ниже, чем во второй половине 2024 года. Зато с предложением всё в порядке — экспортеры возвращают на внутренний рынок до 100% своей валютной выручки.

"Во многом это результат продолжительной жесткой политики ЦБ: потребительские и импортные расходы сжались, кредиты не растут, а рублёвые сбережения остаются востребованными", — пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Он добавил, что уже в июле Центробанк может снизить ключевую ставку более чем на 1 процентный пункт, а к концу года она может упасть до 16%. Вместе с сезонными колебаниями это будет играть не в пользу рубля.

Что будет с курсом летом

Прогнозы экономистов сходятся: рубль, скорее всего, начнет плавно сдавать позиции к середине лета. Умеренная девальвация может усилиться ближе к зиме. Среди причин — возможное снижение ключевой ставки, рост расходов государства и населения и ухудшение внешнеэкономических условий.

Осень: риски и новые колебания

Осенью валютный рынок традиционно становится более нервным. Эксперты отмечают, что в это время года растёт импорт, компании активнее скупают валюту, а доллар исторически укрепляется в четвёртом квартале. Всё это может привести к новым скачкам курса.

По мнению эксперта Александра Шепелева, к концу года доллар может уверенно приблизиться к отметке 90 рублей.

Стоит ли сейчас покупать доллары

С инвестиционной точки зрения американская валюта сейчас выглядит не лучшим выбором. Во-первых, её сложно продать из-за действующих ограничений. Во-вторых, вложения в валюту не приносят доход — в отличие от рублевых депозитов с доходностью 15-18% годовых.

Тем, кто всё же хочет немного диверсифицировать свои сбережения, эксперты советуют подходить к вопросу с осторожностью.

Таким образом, ситуация с курсом доллара остаётся динамичной и зависит от целого ряда факторов — от внутренних макроэкономических решений до геополитических рисков. В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют умеренное ослабление рубля, но значительных обвалов не ожидается. Летние и осенние колебания курса будут обусловлены сезонными изменениями спроса и предложения, а также действиями регулятора.

Для частных инвесторов это время требует осторожности: валютные вложения несут больше рисков, чем преимуществ. При этом рублёвые инструменты сегодня обеспечивают реальную доходность и сохраняют сбережения от инфляции. В условиях высокой волатильности оптимальной стратегией остаётся диверсификация и выбор тех инструментов, которые соответствуют как текущим условиям, так и личным целям инвестора.

Уточнения

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