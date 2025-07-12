Банк HSBC уходит из коалиции по нулевым выбросам — как это изменит климатические амбиции

HSBC объявил об уходе из альянса NZBA и переходе к собственному плану

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

HSBC стала первой британской компанией, вышедшей из Net Zero Banking Alliance — глобального альянса банков с обязательствами по нулевым выбросам к середине XXI века. Что это означает и почему реакция оказалась настолько резкой.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use HSBC

1. Контекст: кто такой NZBA и зачем он нужен

Созданный в 2021 году по инициативе ООН, NZBA объединил банки, которые обязались привести свои кредитные и инвестиционные портфели в соответствие с целями Paris Agreement — достичь чистых нулевых выбросов к 2050 году.

Из США уже вышли большинство крупных банков (JPMorgan, Citi, Goldman и др.) под давлением новой администрации и лоббизма нефтегазового сектора.

2. Что сказал HSBC

Банк заявил, что использовал рамки NZBA для выстраивания собственных стратегий и теперь готов перейти к "самостоятельному переходному плану".

В приоритете остаётся помощь клиентам в переходе на "зелёные" модели — и сохранение цели net zero к 2050 году.

3. Почему именно сейчас

В феврале HSBC уже отложил собственные обязательства: вместо 2030 года по операциям и цепочке поставок — в 2050 году, снизив экологический вес KPI в бонусных выплатах руководству.

Экологические активисты (например, ShareAction) выступили с резкой критикой — позиция HSBC, по их словам, ослабляет общий настрой к борьбе с климатом.

4. Последствия и настрой Европы

Среди британских банков HSBC — первый, кто решился на выход. Barclays, Lloyds, NatWest, Standard Chartered и Nationwide пока остаются членами NZBA.

В Европе наблюдается спад общей активности банков в ESG-инициативах: NZBA пересматривает свои обязательства, а акцент смещается от жестких обязательств к гибким бизнес-стратегиям .

Итог

HSBC формально остаётся "за” net zero, однако выходит из коллективного контроля и переходит к самостоятельной модели. Это сильный сигнал: банковская среда скорректировала траекторию борьбы с климатом в политических и экономических условиях 2025 года.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



HSBC Holdings plc, "Эйч-эс-би-си" (англ. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации.



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