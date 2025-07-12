Bitcoin подстерегает мощный толчок — вот что нас ждёт за его ростом

Курс Bitcoin вырос на 160% с начала 2024 года — причины роста

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Криптовалюта не просто обновила исторический максимум — она сделала это на фоне политических перестановок, структурных изменений внутри самого блокчейна и притока крупных инвесторов. Почему это случилось именно сейчас? И что может быть дальше — рост в 5 раз или болезненная коррекция? Разбираем ключевые факторы, которые толкнули BTC вверх, и подсвечиваем один важный сигнал, за которым стоит следить уже сегодня.

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3 ключевых драйвера роста Bitcoin в 2024 году

Запуск Bitcoin-ETF в США

В январе 2024 SEC одобрила торги ETF на биткойн — инвестиционные фонды, которые дают доступ к криптовалюте, не имея её напрямую. Поток крупных институциональных инвесторов (MicroStrategy и др.), а также сбор резервов El Salvador и Бутаном — всё это значительно повысило доверие к BTC .

Халвинг в апреле

Программное сокращение эмиссии: награда за блок упала с 6,25BTC до 3,125BTC. Это снизило приток новых монет, а вслед за исторической логикой спрос-ограничение стоимость выросла: с ~$63 430 до ~$71 430 (+12 %) уже через месяц Money Times.

Политическая смена в США

Победа Дональда Трампа, номинация на пост главы SEC Пола Аткинса — защитника крипты, добавили оптимизма рынку. В соцсетях Трамп радовался, когда биткойн пересёк $100 000 .

Что и дальше удерживает биткойн на пике

Фундаментальные факторы

Халвинг снижает эмиссию, а более мягкая монетарная политика (ожидаются снижения ставок в США) — снимает давление на рискованные активы, включая BTC.

Увеличение институциональной тяги

Bitcoin-ETF открывают доступ крупным инвесторам, укрепляя позицию крипты в традиционных финансах.

Потенциал амплификации после халвинга

История показывает, что после каждого халвинга цена может вырасти в 3–5 раз, делая достижение $150 000 возможным в 2025–26 годах.

На что стоит обратить внимание прямо сейчас?

Глобальные условия

Рост долгов США, действия ФРС и глобальная макроэкономика могут усложнить ситуацию — стоит следить за мировыми трендами.

Технические уровни

Ближайшие важные барьеры: $102 000‑107 000. Пробой этих зон может определить дальнейший импульс.

Объём привлечённого капитала

Сколько «горячих денег» прольётся через ETF — ключ к продолжению роста.

Не забывайте о рисках

Рынок криптовалют остаётся крайне волатильным. Даже при историческом росте рекомендовано держать разумную долю BTC в портфеле и быть готовым к быстрым рыночным скачкам.

Уточнения

Макроэконо́мика (от др.-греч. μακρός — "длинный", "большой", οἶκος — "дом" и νόμος - "закон") — раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом, экономическую систему как единое целое, совокупность экономических явлений.



Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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