Bitcoin подстерегает мощный толчок — вот что нас ждёт за его ростом

Криптовалюта не просто обновила исторический максимум — она сделала это на фоне политических перестановок, структурных изменений внутри самого блокчейна и притока крупных инвесторов. Почему это случилось именно сейчас? И что может быть дальше — рост в 5 раз или болезненная коррекция? Разбираем ключевые факторы, которые толкнули BTC вверх, и подсвечиваем один важный сигнал, за которым стоит следить уже сегодня.
В январе 2024 SEC одобрила торги ETF на биткойн — инвестиционные фонды, которые дают доступ к криптовалюте, не имея её напрямую. Поток крупных институциональных инвесторов (MicroStrategy и др.), а также сбор резервов El Salvador и Бутаном — всё это значительно повысило доверие к BTC .
Программное сокращение эмиссии: награда за блок упала с 6,25BTC до 3,125BTC. Это снизило приток новых монет, а вслед за исторической логикой спрос-ограничение стоимость выросла: с ~$63 430 до ~$71 430 (+12 %) уже через месяц Money Times.
Победа Дональда Трампа, номинация на пост главы SEC Пола Аткинса — защитника крипты, добавили оптимизма рынку. В соцсетях Трамп радовался, когда биткойн пересёк $100 000 .
Халвинг снижает эмиссию, а более мягкая монетарная политика (ожидаются снижения ставок в США) — снимает давление на рискованные активы, включая BTC.
Bitcoin-ETF открывают доступ крупным инвесторам, укрепляя позицию крипты в традиционных финансах.
История показывает, что после каждого халвинга цена может вырасти в 3–5 раз, делая достижение $150 000 возможным в 2025–26 годах.
Рост долгов США, действия ФРС и глобальная макроэкономика могут усложнить ситуацию — стоит следить за мировыми трендами.
Ближайшие важные барьеры: $102 000‑107 000. Пробой этих зон может определить дальнейший импульс.
Сколько «горячих денег» прольётся через ETF — ключ к продолжению роста.
Рынок криптовалют остаётся крайне волатильным. Даже при историческом росте рекомендовано держать разумную долю BTC в портфеле и быть готовым к быстрым рыночным скачкам.
Макроэконо́мика (от др.-греч. μακρός — "длинный", "большой", οἶκος — "дом" и νόμος - "закон") — раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом, экономическую систему как единое целое, совокупность экономических явлений.
Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?