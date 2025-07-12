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Обед вне дома — уже роскошь? Что происходит с ценами на бизнес-ланчи в Тюмени

Рестораторы предупреждают: растущие цены на обеды в Тюмени могут изменить ваши привычки
1:35
Экономика

Средняя стоимость обедов в ресторанах Тюмени летом 2025 года составила 1352 рубля, что на 23% больше, чем в прошлом году.

Ресторан
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

В столовых и закусочных бизнес-ланч подорожал на 18% и теперь стоит 447 рублей. Эти данные предоставил государственный информационно-статистический ресурс ЕМИСС.

Ульяна Рассошкина, руководитель отдела маркетинга кофеен "Кофе Брют", объяснила, что удорожание связано с ростом цен на продукты и другими издержками. По данным Росстата, продуктовая корзина подорожала на 17%, а коммунальные платежи — на 12%. Она подчеркнула, что ресторанный бизнес включает не только стоимость продуктов, но и затраты на труд, электроэнергию и воду, поэтому рост цен в общепите вполне оправдан.

Рестораторы также отметили, что бизнес-ланчи помогают заполнить дневные часы работы, хотя их прибыльность ниже, чем у основного меню. Они служат не только для заработка, но и для привлечения клиентов в дневное время.

Лариса Невидайло, основатель ресторанной сети "МаксиМ", добавила, что текущая экономическая ситуация влияет на поведение потребителей. Многие стали обедать в ресторанах реже — 1-2 раза в неделю вместо ежедневных визитов. Благодаря масштабам бизнеса и договоренностям с поставщиками ей удается удерживать цены и балансировать спрос, передает РБК.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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