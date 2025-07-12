В Казахстане может исчезнуть ипотека: объяснение Нацбанка

Ипотека под угрозой? Что происходит с жилищным кредитованием в Казахстане

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тимур Сулейменов, председатель Национального банка Казахстана, высказался о возможных изменениях в ипотечном кредитовании на фоне снижения максимальной ставки с 25% до 20%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Сулейменов подчеркнул, что ипотека на 10-20 лет с текущими базовыми ставками — это значительная переплата. Он задается вопросом, смогут ли заемщики погасить кредит через 10 лет, если они в итоге заплатят в 3-4 раза больше за квартиру.

Нацбанк поддерживает предложение по регулированию финансового рынка установить предельную ставку на уровне 20%, но окончательное решение еще не принято, так как необходимо рассчитать внутренние нормативы.

Кроме того, Сулейменов не исключил ужесточение условий получения ипотеки, таких как увеличение первоначального взноса или более строгие требования к доходу.

Он акцентировал внимание на том, что важно не только получить кредит сейчас, но и понимать, как его погашать в будущем, что является основной задачей регулятора и защитой потребителей, согласно baq.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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