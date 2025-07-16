Госдума сняла ограничения для микрокредитных компаний: ипотеке дали зелёный свет

Госдума на заседании во вторник приняла закон, который позволяет микрокредитным компаниям, полностью принадлежащим субъектам РФ, предоставлять ипотечные займы гражданам. Это решение было принято в третьем чтении.
Закон (№676714-8) был внесен в парламент в июне 2024 года. Ранее, согласно действующему законодательству, только банки и некоторые кооперативы имели право выдачи ипотеки. До июня 2024 года это право также принадлежало уполномоченным организациям ДОМ.РФ, но в мае Госдума приняла закон, который лишил 47 таких компаний права на выдачу ипотечных займов из-за недобросовестных методов и неподконтрольности ЦБ, пишет "Интерфакс".
В июле 2024 года сенаторы предложили изменить это ограничение, разрешив микрокредитным компаниям, акции которых полностью принадлежат субъектам РФ, выдавать ипотечные займы в рамках государственных программ регионов.
Новый закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
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