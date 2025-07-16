Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине
Долгожданный безвизовый отпуск: Мьянма продлила режим до 2026 года
ФНС России разъяснила правила имущественного вычета за ремонт жилья
Бенни Бланко откладывает свадьбу с Селенной Гомес из-за рабочего графика
24-летняя Карсон Брэнстин прошла квалификацию на Уимблдон 2025
Сомнолог Сабах Шах: летом не стоит сразу заправлять постель
Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне

Госдума сняла ограничения для микрокредитных компаний: ипотеке дали зелёный свет

Госдума приняла закон о выдаче ипотеки микрокредитными компаниями
1:16
Экономика

Госдума на заседании во вторник приняла закон, который позволяет микрокредитным компаниям, полностью принадлежащим субъектам РФ, предоставлять ипотечные займы гражданам. Это решение было принято в третьем чтении.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Закон (№676714-8) был внесен в парламент в июне 2024 года. Ранее, согласно действующему законодательству, только банки и некоторые кооперативы имели право выдачи ипотеки. До июня 2024 года это право также принадлежало уполномоченным организациям ДОМ.РФ, но в мае Госдума приняла закон, который лишил 47 таких компаний права на выдачу ипотечных займов из-за недобросовестных методов и неподконтрольности ЦБ, пишет "Интерфакс".

В июле 2024 года сенаторы предложили изменить это ограничение, разрешив микрокредитным компаниям, акции которых полностью принадлежат субъектам РФ, выдавать ипотечные займы в рамках государственных программ регионов.

Новый закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле
Наука и техника
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле Аудио 
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей
Домашние животные
Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей Аудио 
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Агроному рекомендуют обрабатывать сливу инсектицидами 3-4 раза за сезон
Госдума приняла закон о выдаче ипотеки микрокредитными компаниями
Звёздные интриги: медленный танец Бузовой и Воробьёва шокировал зрителей
Турция с неожиданной стороны: дом в скале, не похожий ни на что
Фритюрница без масла: как правильно готовить, чтобы не навредить здоровью?
Средства с антистатическим эффектом продлевают чистоту в салоне авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.