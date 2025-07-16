Госдума сняла ограничения для микрокредитных компаний: ипотеке дали зелёный свет

Госдума приняла закон о выдаче ипотеки микрокредитными компаниями

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума на заседании во вторник приняла закон, который позволяет микрокредитным компаниям, полностью принадлежащим субъектам РФ, предоставлять ипотечные займы гражданам. Это решение было принято в третьем чтении.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Закон (№676714-8) был внесен в парламент в июне 2024 года. Ранее, согласно действующему законодательству, только банки и некоторые кооперативы имели право выдачи ипотеки. До июня 2024 года это право также принадлежало уполномоченным организациям ДОМ.РФ, но в мае Госдума приняла закон, который лишил 47 таких компаний права на выдачу ипотечных займов из-за недобросовестных методов и неподконтрольности ЦБ, пишет "Интерфакс".

В июле 2024 года сенаторы предложили изменить это ограничение, разрешив микрокредитным компаниям, акции которых полностью принадлежат субъектам РФ, выдавать ипотечные займы в рамках государственных программ регионов.

Новый закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.





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