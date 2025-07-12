Казахстан теряет транзит: кто и почему меняет маршрут

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2:04
Экономика

Таджикистан выразил заинтересованность в присоединении к проекту железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Железная дорога
Фото: commons.wikimedia.org by ЛёХЕР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Железная дорога

По информации inbusiness.kz, новая линия станет составной частью масштабного международного железнодорожного проекта, реализуемого в рамках транспортной инициативы "Новый шелковый путь".

Как сообщает Asia-Plus, министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим лично обсудил этот вопрос с китайским коллегой Лю Вэем. Министерство транспорта Таджикистана подтвердило, что в ходе переговоров подробно рассматривалась возможность участия республики в строительстве железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Кроме того, обсуждалось развитие международного мультимодального коридора, соединяющего тюркоязычные страны с Европой.

Согласно заявлению транспортного ведомства Таджикистана, на встрече в Тяньцзине обсуждалось содействие Китая дальнейшему развитию мультимодального коридора Китай — Таджикистан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция — Европа, а также присоединение Таджикистана к проекту железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Цель проекта строительства железнодорожной магистрали Китай — Киргизия — Узбекистан — объединить железные дороги этих стран через Таджикистан, Туркменистан, Иран и Турцию с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы "Нового шелкового пути".

По мнению экспертов, создание нового трансконтинентального "моста" между Азией и Европой, соединяющего восточное побережье Китая и страны ЕС, укрепит транзитные позиции стран Центральной Азии, повысит их экономическую устойчивость и сблизит страны региона.

Лидерами этих проектов выступают Китай и Узбекистан, обеспечивающие строительство международного железнодорожного коридора посредством кредитов и рабочей силы.

Россия и Казахстан остаются вне данного проекта.

Уточнения

Новый шёлковый путь (НШП, также Евразийский сухопутный мост) — концепция новой панъевразийской (в перспективе — межконтинентальной) транспортной системы, продвигаемой Китаем, в сотрудничестве со странами Центральной Азии и другими государствами, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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