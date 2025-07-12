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Новый тариф Трампа на бразильскую говядину: цены на бургеры взлетят

Когда придётся отказаться от любимых бургеров: тариф на бразильскую говядину в США
1:33
Экономика

Новый тариф Дональда Трампа в 50% на товары из Бразилии может привести к росту цен на говядину, используемую для бургеров.

бургер
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
бургер

Это поднимет затруднения для мясоперерабатывающих компаний, которые уже страдают от нехватки животных из-за закрытия границы с Мексикой.

Консультант Боб Чуди заявил, что если тариф не изменится, импорт бразильской говядины в США может прекратиться, так как ни один фунт не будет экономически целесообразен. Цены на говядину в США уже достигли рекордных уровней, а производство ожидается на уровне 26,4 млрд фунтов, что на 2% ниже. Фермеры сократили поголовье до минимального за семь десятилетий, а многолетняя засуха сделала откорм скота слишком дорогим.

Несмотря на трудности, поставки говядины из Бразилии в США в начале этого года удвоились до 175 063 тонн, что составляет 21% всего импорта говядины в страну. Новый тариф, который вступит в силу 1 августа, увеличит общую пошлину на бразильскую говядину до 76% до конца года, что, по мнению аналитиков, заморозит торговлю.

Импортеры могут попытаться искать альтернативные источники поставок, например, в Австралии, Аргентине и других странах. Это может привести к изменению меню и повышению себестоимости продуктов в ресторанах США, сообщает "Агроэксперт" со ссылкой на Reuters.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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