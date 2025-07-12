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Рыбные деликатесы и творческие зоны: чем запомнилась ярмарка в Южно-Сахалинске в честь Дня рыбака

Рыбные деликатесы и фермерские продукты: в Южно-Сахалинске успешно прошла ярмарка в честь Дня рыбака
Экономика

На "Центральной ярмарке" Южно-Сахалинска прошла акция в честь Дня рыбака, которое отмечается в России во второе воскресенье июля.

Блюдо с морепродуктами
Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Блюдо с морепродуктами

Посетители смогли насладиться разнообразием продукции местных рыбоперерабатывающих компаний. Были представлены свежая, замороженная и копченая рыба, а также пресервы и полуфабрикаты. Также свои товары представили крестьянско-фермерские хозяйства, предлагая мясо, колбасы, сладости, овощи, мед и ягоды.

Елена Дачилова, исполняющая обязанности директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, отметила участие производителей из Корсаковского, Невельского округов и Анивы, подчеркнув, что жители активно покупают продукты по ценам производителей.

Среди посетителей был Андрей Жуков из Саратова, который решил увезти с собой островные угощения, купив копченую рыбу. Татьяна Голубева, участница ярмарки, рассказала о продаже копченой и вяленой рыбы, добавив, что покупатели довольны и часто возвращаются, пишет sakh. online.

Для создания праздничного настроения в течение дня проводились концерты, а для детей организовали мастер-классы и творческие зоны. Любовь Новикова, пришедшая на ярмарку с внуком, поделилась впечатлениями от мероприятия:

"Все доступно, и главное — хорошего качества, особенно рыбка замечательная". 

Уточнения

Ю́жно-Сахали́нск — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. Административный центр Сахалинской области. Город областного значения, центр городского округа город Южно-Сахалинск. Население — 181 976 человек, сто третий по численности населения город России (2025). Расстояние от Южно-Сахалинска до Москвы составляет по прямой на самолёте 6640 км и 9280 км по автодорогам.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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