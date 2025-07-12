Kraft Heinz: выбраны два пути развития для двух компаний — бакалея и соусы

Два пути — два производства: Kraft Heinz планирует разделение на две компании

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская компания Kraft Heinz планирует разделить свой бизнес на две части. Решение может быть принято уже в ближайшие недели.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Одна из новых компаний сосредоточится на бакалейной продукции, включая бренд Kraft, и ее стоимость может составить около $20 миллиардов. Вторая компания займется реализацией соусов и приправ, таких как кетчуп Heinz.

В Kraft Heinz надеются, что стоимость отдельных компаний превысит текущую рыночную стоимость всей структуры, которая составляет $31 миллиард. Однако окончательного решения совет директоров пока не принял.

Kraft Heinz была основана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году компания приобрела в России Ивановский комбинат детского питания. В июле 2022 года стало известно о планах Kraft Heinz покинуть российский рынок, а в марте 2023 года стало известно о продаже российского бизнеса по производству детского питания группе "Черноголовка".

19 марта 2024 года "Черноголовка" завершила сделку и приобрела два комбината детского питания — "Ивановский комбинат" в Иваново (Ивановская область) и "Георгиевский комбинат" в Георгиевске (Ставропольский край), сообщают "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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