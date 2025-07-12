Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как снизить температуру в салоне на 15 градусов: преимущества XPEL PRIME
Как приготовить сливочный соус
Тренды купальников лета-2025: актуальные фасоны, материалы и декор
Как уменьшить расходы на капитальный ремонт и можно ли не платить совсем — отвечает эксперт
Взлёт на темноте: это делают на каждом рейсе, но вы не знали зачем
Как ранняя потеря отца повлияла на выбор Авроры Кибы?
На фотоловушке в Приморье ворона собрала шерсть с кабанов для гнезда
Агрономы назвали молоко эффективным средством для подкормки и защиты томатов
Частое употребление макарон перегружает ЖКТ

Схема дробления Смирнова: как 1,4 миллиарда рублей оказались на счетах в американской JPMorgan Chase

Суд обратил в доход государства ключевые активы Главпродукта
1:18
Экономика

Арбитражный суд в Москве полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которая владеет "Главпродуктом", а также к его акционеру Леониду Смирнову.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Смирнов обвиняется в том, что вывел около 1,4 миллиарда рублей на счета в JPMorgan Chase, обходя ограничения, используя схему "дробления". Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и с момента подачи иска 5 апреля прокуратура утверждала, что Смирнов следовал "незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения"

Денежные переводы были разбиты на части, чтобы не превышать 10 миллионов рублей, и оформлялись как выплаты прибыли контролируемых компаний. Генпрокуратура настаивает на том, что такие действия Смирнова были местью, особенно после того, как президент Владимир Путин подписал указ о национализации "Главпродукта".

Суд также арестовал денежные средства Смирнова на счетах, оставив только 80% от зарплаты, средства компаний арестованы, кроме тех, что нужны для расчетов с поставщиками, банками, уплаты налогов и выплаты зарплаты работникам, пишут "Ведомости".

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Недвижимость
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми Аудио 
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Новости спорта
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Как снизить температуру в салоне на 15 градусов: преимущества XPEL PRIME
Как приготовить сливочный соус
Суд обратил в доход государства ключевые активы Главпродукта
Тренды купальников лета-2025: актуальные фасоны, материалы и декор
Как уменьшить расходы на капитальный ремонт и можно ли не платить совсем — отвечает эксперт
Взлёт на темноте: это делают на каждом рейсе, но вы не знали зачем
Как ранняя потеря отца повлияла на выбор Авроры Кибы?
На фотоловушке в Приморье ворона собрала шерсть с кабанов для гнезда
Агрономы назвали молоко эффективным средством для подкормки и защиты томатов
Частое употребление макарон перегружает ЖКТ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.