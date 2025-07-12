Схема дробления Смирнова: как 1,4 миллиарда рублей оказались на счетах в американской JPMorgan Chase

Суд обратил в доход государства ключевые активы Главпродукта

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд в Москве полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которая владеет "Главпродуктом", а также к его акционеру Леониду Смирнову.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Смирнов обвиняется в том, что вывел около 1,4 миллиарда рублей на счета в JPMorgan Chase, обходя ограничения, используя схему "дробления". Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и с момента подачи иска 5 апреля прокуратура утверждала, что Смирнов следовал "незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения"

Денежные переводы были разбиты на части, чтобы не превышать 10 миллионов рублей, и оформлялись как выплаты прибыли контролируемых компаний. Генпрокуратура настаивает на том, что такие действия Смирнова были местью, особенно после того, как президент Владимир Путин подписал указ о национализации "Главпродукта".

Суд также арестовал денежные средства Смирнова на счетах, оставив только 80% от зарплаты, средства компаний арестованы, кроме тех, что нужны для расчетов с поставщиками, банками, уплаты налогов и выплаты зарплаты работникам, пишут "Ведомости".

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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