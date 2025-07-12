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Загадки депозитов: банки могут попросить доказательства вашего дохода

Аномальные суммы на депозитах? Банки могут потребовать документы
1:30
Экономика

Финансовые учреждения обладают полномочиями запрашивать информацию об источниках денежных средств, которые физическое лицо намеревается разместить на депозитном счете.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Как отметила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, банки не всегда прибегают к этой процедуре.

По ее утверждению, это касается даже незначительных сумм, если операции по счетам вызывают у банка сомнения.

Банки обязаны отслеживать подобные транзакции, и в случае несоблюдения требований 115-ФЗ (будь то серьезное или систематическое нарушение), к ним применяются строгие меры наказания, начиная от штрафов и заканчивая отзывом лицензии. Поэтому кредитные организации зачастую предпочитают проявлять излишнюю бдительность, уточнила эксперт.

Трудности могут возникнуть при внесении аномально крупных сумм, особенно если они поступают на счет, который ранее не использовался, пишет "Прайм".

В таких случаях банк может запросить разъяснения. Клиенту потребуется предоставить документы, подтверждающие доход, продажу имущества, получение наследства и т. д. Особую сложность представляет ситуация с подарками. В этом случае необходимо предоставить косвенные доказательства, например, свидетельство о браке, если деньги были подарены на свадьбу, заключила Белянчикова.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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