Партнёрство продолжится: Россия поддержит бюджетников Абхазии

Российская Федерация не прекратит практику частичного финансирования оплаты труда сотрудников государственных учреждений Абхазии, и на 2026 год уже заложены соответствующие финансовые ресурсы.
Об этом проинформировал представителей СМИ первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Софинансирование зарплат работников бюджетной сферы будет продолжено. У нас в бюджете на следующий год предусмотрено более 5 млрд рублей, которые идут в том числе на софинансирование зарплат, и в общем на все остальное наше партнерство", — сказал Кириенко.
Сергей Кириенко также сообщил, что по решению президента России выделено 54 миллиона рублей на год, чтобы каждый учитель русского языка в Абхазии получал ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей, пишет ТАСС.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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