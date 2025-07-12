Доллар как экспортный товар: какую опасность скрывает он

Голландская болезнь в США: как доллар влияет на экономику

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты обнаружили экспортно-ориентированный "природный ресурс" в виде своей национальной валюты. Выпуск долговых обязательств, номинированных в долларах, рассматривается как проявление "голландской болезни".

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги и копилка

Анализируя действия США, а не заявления, можно увидеть, что примерно с 2000 года страна начала экспортировать долг. США подвержены "голландской болезни", где экспортным товаром является доллар.

"Голландская болезнь" — экономический феномен, проявившийся в Нидерландах в конце 1960-х годов. После открытия месторождений газа в Северном море страна начала экспортировать этот ресурс. Однако резкий рост экспорта негативно повлиял на отечественное производство.

Этот феномен показывает, как сложно трансформировать экспортное богатство в диверсифицированную и продуктивную экономику. Анализируя экономику США за последние 25 лет, можно увидеть, что дефицит счета текущих операций фактически является устойчивым экспортом.

По данным Минфина США, госдолг достиг 36,213 триллиона долларов. Обладание мировой резервной валютой может быть бременем, особенно при слаборазвитой социальной системе.

Это можно назвать "эффектом прожорливости", который применим к данным по Нигерии, Венесуэле и Мексике. Если признать, что США не исключение, то можно задать те же вопросы и ей: насколько влиятельны группы интересов и насколько сильны институты.

Этот эффект можно сопоставить с последствиями законопроекта Дональда Трампа, который предполагает увеличение потолка госдолга, сокращение социальных программ и увеличение военных расходов, сохраняя налоговые льготы.

Логика законопроекта сводится к тому, что США могут брать кредиты, и влиятельные группы будут использовать это в своих интересах. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, это может привести к увеличению долга и лишить миллионы американцев медицинского страхования.

Растущий госдолг усугубляется растущими процентными выплатами. В 2024 году правительство США впервые выплатило более триллиона долларов процентов по долгу, что ограничивает средства на развитие экономики и усугубляет долговую проблему, пишет Financial Times.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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