Отпуск или работа? 55% опрошенных теряют качество отдыха из-за трудовых задач

В связи с ростом популярности удаленной и гибридной работы, грань между профессиональной деятельностью и личной жизнью стала размытой.
Как показывает совместное исследование, проведенное HR-компанией Ventra и сервисом "Купибилет", свыше половины (52%) работающих граждан России не прекращают заниматься рабочими вопросами, находясь в отпуске. Треть респондентов (30%) согласны подключиться к работе лишь в экстренных ситуациях, а 12% продолжают трудиться в отпуске в обычном режиме.
Более половины опрошенных (55%) признают, что работа негативно сказывается на качестве отдыха, а 25% считают это необходимостью. При этом каждый пятый участник исследования (20%) вполне удовлетворен тем, что вовлечен в рабочие задачи в нерабочее время, пишут "Ведомости".
В опросе участвовали свыше 1200 человек.
Респондент — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.
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