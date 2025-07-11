Отпуск или работа? 55% опрошенных теряют качество отдыха из-за трудовых задач

Процент работающих в отпуске растёт: что думают россияне

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с ростом популярности удаленной и гибридной работы, грань между профессиональной деятельностью и личной жизнью стала размытой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка работает на отдыхе

Как показывает совместное исследование, проведенное HR-компанией Ventra и сервисом "Купибилет", свыше половины (52%) работающих граждан России не прекращают заниматься рабочими вопросами, находясь в отпуске. Треть респондентов (30%) согласны подключиться к работе лишь в экстренных ситуациях, а 12% продолжают трудиться в отпуске в обычном режиме.

Более половины опрошенных (55%) признают, что работа негативно сказывается на качестве отдыха, а 25% считают это необходимостью. При этом каждый пятый участник исследования (20%) вполне удовлетворен тем, что вовлечен в рабочие задачи в нерабочее время, пишут "Ведомости".

В опросе участвовали свыше 1200 человек.

Уточнения

Респондент — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.





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