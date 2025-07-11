Башкирские учителя получат сертификаты на оздоровление в санаториях

Получите 56 000 рублей для отдыха: льготы для учителей Башкирии

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Башкирские педагоги смогут воспользоваться сертификатами стоимостью 56 000 рублей для оздоровления в местных санаториях.

Фото: cctr.ru by АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Санаторий

Радий Хабиров, глава республики, утвердил соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации региона. Данная мера позволит учителям провести двухнедельный отпуск в санаторно-курортных учреждениях.

Новая льгота доступна для преподавателей, работающих в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, при условии, что их стаж в данной организации составляет не менее трех лет, а общий педагогический стаж — не менее десяти лет. Получить такой сертификат педагоги смогут каждые три года.

В постановлении отмечается, что сумма сертификата определена исходя из средней стоимости одного дня пребывания в санаториях Башкортостана, умноженной на 14 дней лечения. В 2025 году номинальная стоимость сертификата составит 56 000 рублей, пишут "Ведомости".

Ответственность за выдачу сертификатов возложена на региональный Институт развития образования. Министерство просвещения Башкирии, в свою очередь, будет отвечать за предоставление путевок педагогам.

В сентябре 2024 года стало известно об увеличении выплат по реабилитационному сертификату для участников боевых действий на Украине и их семей, а также о повышении компенсации затрат на проезд в отпуск. Номинальная стоимость реабилитационного сертификата была увеличена со 120 000 до 150 000 рублей, и его можно использовать для лечения, приобретения путевок в санатории или оздоровления в медицинских учреждениях. Кроме того, участникам боевых действий теперь предоставляется возможность отправиться в санаторий вместе с супругой, в этом случае номинал сертификата составит 300 000 рублей.

Уточнения

Санато́рий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.





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