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Кредиты под залог недвижимости: оформлены на рекордную сумму в 22,6 млрд рублей

Кредиты под залог жилья: доля таких займов достигла рекорда в 15,5%
1:44
Экономика

В России наблюдается значительный подъем интереса к кредитам, не имеющим целевого назначения, которые обеспечиваются залогом в виде недвижимости или автомобилей.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

В условиях высокой ключевой ставки и ужесточения требований со стороны банков доля подобных займов достигла пиковых значений.

Согласно данным, представленным исследовательской компанией Frank RG, в первой половине 2025 года доля нецелевых кредитов, обеспеченных залогом имущества, составила 15,5% от общего объема выданных кредитов наличными. Это является максимальным показателем с начала 2023 года.

За год данный показатель увеличился на 10 процентных пунктов. Аналитики связывают рост популярности таких займов с несколькими факторами, включая высокую ключевую ставку, установленную Центральным банком, и усиление контроля в сфере розничного кредитования. В связи с возросшими рисками, банки ужесточают условия предоставления необеспеченных кредитов, что делает залоговые схемы более привлекательными как для банков, так и для заемщиков.

По информации Frank RG, только за один месяц лета россияне оформили кредиты под залог недвижимости на рекордную сумму в 22,6 млрд рублей. Заместитель председателя правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин отметил, что условия по таким займам зачастую более выгодны, чем по стандартным потребительским кредитам, предлагая более низкие процентные ставки и более высокие кредитные лимиты.

Уточнения

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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