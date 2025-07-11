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Снова в продаже! Торги акциями Южуралзолото возобновятся

Новая жизнь акций Южуралзолото: что стоит за решением Банка России
1:22
Экономика

С 14 июля Московская биржа возобновляет торги акциями челябинского холдинга "Южуралзолото группа компаний (ЮГК)".

Мосбиржа
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мосбиржа

Это решение стало возможным благодаря отмене предписания Банка России. Торги начнутся с аукциона открытия в 09:50 по мск, и акции будут доступны как на основной, так и на вечерней торговых сессиях. В будущем сделки с бумагами компании можно будет заключать во всех торговых сессиях.

Торги были приостановлены после резкого падения, которое началось до остановки торгов. События вокруг национализации ЮГК привели к увеличению объемов торгов в начале июля, но на следующий день они были вынуждены остановиться из-за предписания Банка России. Брокеры, такие как "ВТБ Мои инвестиции" и "Альфа-банк", приостановили сделки с акциями ЮГК, ссылаясь на судебные решения, пишет URA.RU.

Генпрокуратура РФ подала иск о национализации 3 июля, выдвинув претензии к президенту "УК ЮГК" Константину Струкову, утверждая, что он использовал свое положение для лоббирования интересов холдинга. На заседании в Советском райсуде Челябинска 11 июля активы были переданы государству.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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