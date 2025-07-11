Криптовалютный шок в Венгрии: почему Revolut приостановил операции

Revolut прекратил работу с криптовалютами в Венгрии с 2 июля 2025 года

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представьте, что вы не можете продать свои биткойны, перевести их или даже посмотреть, что с ними происходит. Именно в такой ситуации оказались сотни тысяч венгерских клиентов Revolut после того, как компания неожиданно приостановила все криптовалютные операции в стране.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Револют

Что произошло

С 2 июля 2025 года в Венгрии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, согласно которым несанкционированная торговля криптовалютами стала уголовно наказуемой. Это вызвало волну неопределенности среди пользователей и поставщиков услуг. Хотя некоторые международные платформы, такие как Binance и Coinbase, продолжили работу, Revolut принял решение полностью приостановить свои криптовалютные сервисы для венгерских клиентов.

Почему именно Revolut

Revolut предоставлял криптовалютные услуги через свою дочернюю компанию на Кипре — Revolut Digital Assets Europe Ltd. После анализа новых венгерских законов руководство компании решило сначала ограничить, а затем полностью остановить предоставление криптовалютных услуг в стране. Это решение оставило многих пользователей без доступа к своим цифровым активам.

Что говорят регуляторы

Хотя официальные органы, такие как Венгерский национальный банк и новое агентство по надзору за регулируемыми деятельностями, пытались успокоить общественность, утверждая, что никто не собирается массово преследовать пользователей криптовалют, юридическая неопределенность сохраняется. Ни один из опрошенных экспертов не смог гарантировать, что новые законы не будут применяться к обычным пользователям.

Как реагируют другие компании

Некоторые компании, такие как CoinCash, продолжают обслуживать существующих клиентов, но приостановили регистрацию новых. Другие, как Revolut, полностью остановили все операции. Тем временем конкуренты, например, сингапурская Bitget, пытаются занять освободившуюся нишу, предлагая альтернативные решения для пользователей.

Таким образом, венгерские пользователи оказались в сложной ситуации, не имея четких указаний о том, как действовать дальше. Многие надеются на скорейшее прояснение ситуации и восстановление доступа к своим средствам.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Revolut — британско-литовский онлайн-банк и компания финансовых технологий, предлагающая банковские услуги.



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