Криптовалюта и ChatGPT: почему Кэти Вуд избавилась от акций Coinbase

Кэти Вуд назвала IPO Circle поворотным моментом для криптовалютного рынка

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале июля 2025 года глава ARK Invest Кэти Вуд продала 137 075 акций криптобиржи Coinbase на сумму $47,9 млн. Это решение последовало после впечатляющего роста акций на 37% всего за месяц.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Крипта Кети Вуд

Coinbase остаётся в фаворитах

Несмотря на продажу, Coinbase по-прежнему остаётся вторым по весу активом в основном фонде ARK Innovation ETF, занимая 8,4% от его общего состава. Это говорит о том, что Вуд не отказалась от криптовалютной отрасли — скорее, она переосмысливает стратегию.

"Момент ChatGPT" для крипты

"Раньше управляющие фондами подходили к институциональным инвесторам с оговоркой, что им может не понравиться криптовалюта, но это новый класс активов. Теперь, с выходом Circle на биржу, всё изменилось", — Вуд назвала в недавнем интервью BanklessHQ 8 июля IPO компании Circle настоящим "моментом ChatGPT" для криптоиндустрии.

Circle шокирует рынок ростом на 600%

Компания Circle, выпускающая стейблкоин USDC, вышла на биржу 5 июня. С тех пор её акции взлетели на 600%, что усилило доверие институциональных инвесторов к криптосектору.

Новая регуляторная волна в США

Кэти Вуд также отметила, что запуск биткоин-ETF в январе 2024 года стал поворотным моментом, даже несмотря на прежнее давление со стороны SEC. По её словам, администрация США существенно изменила отношение к криптовалютам — это также стало толчком к росту интереса к новым активам.

USDC укрепляет позиции

По данным DeFiLlama, USDC занимает второе место среди стейблкоинов с капитализацией $61,67 млрд — около 25% от всей доли рынка стабильных цифровых валют.

ARK продолжает ставить на крипту

Хотя ARK Invest частично сократила вложения в Coinbase, фонд по-прежнему активно инвестирует в криптовалютные компании, включая Circle и Robinhood. С начала 2025 года ARK Innovation ETF показал рост на 23,4%, заметно опередив индекс S&P 500, который за тот же период вырос на 6,8%.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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