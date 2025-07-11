Будущее электронной промышленности России: финансирование значительно сократится

Финансирование радиоэлектроники сокращается: только 4,9 млрд рублей к 2026 году

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2026 году финансирование программы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности значительно сократится.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лаборатория

Если в 2024 году на нее выделили 26,5 миллиарда рублей, то в 2025-м сумма уменьшится на 12,1 миллиарда, а в 2026-м — на 9,5 миллиарда, и составит всего 4,9 миллиарда рублей. Это связано с оптимизацией расходов бюджета, который страдает от снижения нефтегазовых доходов и нарастающего дефицита.

Однако участники рынка не согласны с положительными отчетами Минпромторга о развитии отрасли. Несмотря на утверждения ведомства о росте производства радиоэлектроники на 27,5% в 2024 году, глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что с середины 2024 года объемы производства начали падать. Рынок электронных компонентов уже снизился на 15%, и эта тенденция продолжается, сообщает "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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