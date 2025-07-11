МТС обязали выплатить 3 млрд: суд подтвердил предписание ФАС

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, включая предписание о том, что МТС должна перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей из-за незаконного повышения тарифов в апреле-мае прошлого года.
МТС пыталась оспорить это решение, утверждая, что повышение было обоснованным, но суд отклонил их жалобу.
Разбирательство проходило в закрытом режиме, и суд полностью отказал в признании предписания ФАС недействительным. Это решение стало первым случаем, когда ФАС применило такую меру к оператору связи, чтобы предотвратить недобросовестные практики, сообщает РИА Новости.
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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