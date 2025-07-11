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МТС обязали выплатить 3 млрд: суд подтвердил предписание ФАС

МТС проиграла суд за незаконное повышение тарифов: 3 млрд в бюджет
0:44
Экономика

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, включая предписание о том, что МТС должна перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей из-за незаконного повышения тарифов в апреле-мае прошлого года.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

МТС пыталась оспорить это решение, утверждая, что повышение было обоснованным, но суд отклонил их жалобу.

Разбирательство проходило в закрытом режиме, и суд полностью отказал в признании предписания ФАС недействительным. Это решение стало первым случаем, когда ФАС применило такую меру к оператору связи, чтобы предотвратить недобросовестные практики, сообщает РИА Новости. 

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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