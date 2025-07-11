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Золото на выход, биткоин на вход? Как криптовалюта становится резервным активом

Биткоин или золото: почему внимание центральных банков смещается
3:44
Экономика

Золото традиционно рассматривается центральными банками как ценный актив для хранения в резервах. В современном цифровом мире эту роль стремится занять актив, существующий исключительно в интернете.

Рост биткоина
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост биткоина

Речь идет о биткоине. В течение следующего десятилетия эта криптовалюта станет резервным активом, который некоторые центральные банки будут накапливать в долгосрочной перспективе.

Прибыльность актива уже доказана. Резервный актив должен быть дефицитным, и биткоин обладает этим свойством в большей степени, чем другие активы.

Общее количество биткоинов ограничено 21 миллионом, из которых уже добыто 93,3%, что исключает возможность значительного увеличения предложения.

Как и в случае с драгоценными металлами, для добычи оставшихся биткоинов требуются значительные инвестиции. Однако, в отличие от металлов, невозможно обнаружить новые месторождения, которые увеличат добычу биткоина. Это делает его предложение ещё более ограниченным, чем у золота, в долгосрочной перспективе.

Кроме того, примерно каждые четыре года предложение биткоина сокращается вдвое в процессе халвинга, что автоматически снижает уровень инфляции актива. Это особенно привлекательно для центральных банков, поскольку избавляет от необходимости корректировать стоимость активов с учетом инфляции.

Важным преимуществом является то, что значительная часть ограниченного предложения переходит в руки суверенных и квазисуверенных инвесторов, которые не склонны к резкой продаже активов, что способствует снижению волатильности.

Государства владеют в совокупности 2,3% всех добытых биткоинов, что составляет более 463 000 монет, полученных в основном в результате конфискаций. Эти монеты не были реализованы через аукционы. Доступное предложение сокращается еще больше, когда компании добавляют биткоины в свои казначейства или когда спонсоры биржевых фондов (ETF) накапливают запасы для розничных инвесторов.

Дефицит — это лишь одна сторона медали. Другая сторона — нейтралитет.

Биткоин является активом, который не зависит от политики или санкционных ограничений какой-либо конкретной страны. Для центральных банков, регулирующих колебания валютных курсов, такая независимость может служить защитой от использования платежных систем в качестве инструмента давления со стороны контрагентов.

Золото выполняет аналогичную функцию, однако транспортировка золотых слитков через границы занимает много времени и стоит дорого. Биткоин, как цифровой актив, транзакции с которым подтверждаются за считанные минуты, представляет собой улучшенное решение, которое многие политики не смогут игнорировать вечно.

Инфраструктура для хранения и аудита биткоина быстро развивается. Хранение цифровых активов стало проще, чем когда-либо.

В январе Национальный банк Чехии заявил, что рассматривает возможность размещения многомиллиардных активов в биткоинах в своих резервах. Это первое подобное публичное исследование, проведенное западным центральным банком. 

Цена биткоина по-прежнему может колебаться, а скоординированные действия со стороны крупнейших экономик могут замедлить его распространение. Но направление движения очевидно: ликвидность увеличивается, и интерес со стороны государств растет, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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