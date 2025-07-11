Чудо моды: сумка Birkin побила все рекорды на аукционе

Сумка-легенда продана на аукционе: рекордная цена за Birkin

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сумка Hermès Birkin, возраст которой составляет около 40 лет, превратилась в самый дорогой аксессуар, когда-либо проданный на аукционе.

Фото: ru.wikipedia.org by Yvette Religioso-Ilagan is licensed under Free More info сумка Birkin

В четверг участники торгов в течение десяти минут активно соревновались за уникальную сумку Birkin, которая ранее принадлежала главной вдохновительнице Джейн Биркин. В итоге аксессуар был продан за 10,1 миллиона долларов японскому коллекционеру, который участвовал в торгах по телефону. Видеозапись аукциона запечатлела моменты удивления и восхищения покупателей.

"Эта впечатляющая продажа оригинальной сумки Hermès Birkin на аукционе Sotheby's в Париже становится значимым событием в истории моды и мира роскоши в целом", — заявила Морган Халими, глава отдела сумок и моды Sotheby's.

Сумка Birkin, ставшая символом статуса среди элиты, была создана после беседы с Жаном-Луи Дюма, тогдашним председателем Hermès, в самолете в 1981 году, как рассказала Джейн журналу Vogue в 2012 году.

По информации Sotheby's, последний раз эта сумка выставлялась на аукцион 25 лет назад.

Торги начались с суммы в 1,7 миллиона долларов.

"Это событие вернуло мне воспоминания о той битве за торги 25 лет назад и напомнило о том, каким ярким и неописуемым было чувство победы в схватке за эту великолепную сумку", — поделилась предыдущая владелица Кэтрин Б.

Уточнения

Джейн Мэ́ллори Би́ркин (14 декабря 1946, Лондон, Великобритания — 16 июля 2023, Париж, Франция) — англо-французская актриса, певица, добилась международной известности и славы благодаря десятилетнему музыкальному и романтическому партнёрству с Сержем Генсбуром, также сделала плодотворную карьеру в качестве актрисы в британском и французском кино.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.